    19:15, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Юный аккордеонист из Казахстана стал триумфатором чемпионата во Франции

    Казахстанские юные музыканты продемонстрировали высокий уровень подготовки на 75-м Всемирном чемпионате аккордеонистов CMA Trophée Mondial, который состоялся в Монтаржи (Франция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

    Казахстанские школьники успешно выступили на мировом чемпионате аккордеонистов во Франции
    Фото: Министерство культуры и информации

    Среди 500 участников из 46 стран уверенно заявили о себе учащиеся Республиканской специализированной школы-интерната для одаренных детей имени А. Жубанова, став одними из наиболее заметных участников конкурса.

    Особое внимание привлекло выступление Абильмансура Далабека. Он показал убедительные результаты сразу в двух направлениях – классическом и варьете, став победителем обеих номинаций. Двойная победа на таком уровне является редким достижением и подчеркивает серьезный профессиональный рост казахстанской исполнительской школы.

    Высокие результаты продемонстрировали и другие учащиеся школы. Думан Туракбай занял первое место, а Бексултан Батырхан и Насыр Тарлабек стали бронзовыми призерами в своих категориях. Для Насыра Тарлабека это уже не первый международный успех: ранее он также завоевал третье место на чемпионате России по аккордеону и баяну.

    Все ребята являются учениками преподавателя Галымжана Нарымбетова. Под его руководством юные музыканты прошли серьезную подготовку, что позволило им достойно представить Казахстан на международной сцене.

    Теги:
    Культура Франция Минкультуры и информации Видео Музыка
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
