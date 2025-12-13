Юный аккордеонист из Казахстана стал триумфатором чемпионата во Франции

Среди 500 участников из 46 стран уверенно заявили о себе учащиеся Республиканской специализированной школы-интерната для одаренных детей имени А. Жубанова, став одними из наиболее заметных участников конкурса.

Особое внимание привлекло выступление Абильмансура Далабека. Он показал убедительные результаты сразу в двух направлениях – классическом и варьете, став победителем обеих номинаций. Двойная победа на таком уровне является редким достижением и подчеркивает серьезный профессиональный рост казахстанской исполнительской школы.

Высокие результаты продемонстрировали и другие учащиеся школы. Думан Туракбай занял первое место, а Бексултан Батырхан и Насыр Тарлабек стали бронзовыми призерами в своих категориях. Для Насыра Тарлабека это уже не первый международный успех: ранее он также завоевал третье место на чемпионате России по аккордеону и баяну.

Все ребята являются учениками преподавателя Галымжана Нарымбетова. Под его руководством юные музыканты прошли серьезную подготовку, что позволило им достойно представить Казахстан на международной сцене.