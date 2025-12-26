19:03, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Глава государства подписал Указ о присвоении звания Бауыржану Момышулы
Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- За героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена «Отан» Бауыржану Момышулы — участнику Великой Отечественной войны (посмертно).
- Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».
Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.
Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.
