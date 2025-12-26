РУ
    19:03, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава государства подписал Указ о присвоении звания Бауыржану Момышулы

    Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы
    Фото: Акорда

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена «Отан» Бауыржану Момышулы — участнику Великой Отечественной войны (посмертно).
    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

    Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

    Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.

    О подвигах и принципах командирства Бауыржана Момышулы, сформированных в годы войны, — в материале корреспондента агентства Kazinform.

