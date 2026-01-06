21:12, 05 Январь 2026 | GMT +5
Хищения в управлении здравоохранения Костанайской области: расследование продлили
Как сообщили в прокуратуре, срок расследования был продлен, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. По делу проводятся необходимые следственные действия. В порядке ст. 201 УПК РК, в интересах следствия предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным, — уточнили в ведомстве.
Напомним, речь идет об уголовном деле, связанным с закупкой медицинского оборудования по завышенной цене. Сумма ущерба превысила 2 млрд тенге.
Ранее был задержан замруководителя управления здравоохранения Костанайской области.
А в августе 2025 года был задержан экс-руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев по подозрению в коррупции.