Хищения в управлении здравоохранения Костанайской области: расследование продлили

— В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. По делу проводятся необходимые следственные действия. В порядке ст. 201 УПК РК, в интересах следствия предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным, — уточнили в ведомстве.

Напомним, речь идет об уголовном деле, связанным с закупкой медицинского оборудования по завышенной цене. Сумма ущерба превысила 2 млрд тенге.

Ранее был задержан замруководителя управления здравоохранения Костанайской области.

А в августе 2025 года был задержан экс-руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев по подозрению в коррупции.