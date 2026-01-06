Когда Astana Hub выйдет на самоокупаемость - ответ Минцифры

По его словам, для резидентов Astana Hub действуют налоговые преференции, которые способствуют активному развитию IT-отрасли в Казахстане.

— Касательно расходов самого Astana Hub, мы сейчас поэтапно снижаем финансирование из бюджета, и Astana Hub переходит на самоокупаемость за счет своих резидентов, которые располагаются на его территории, — сказал Ростислав Коняшкин.

Вице-министр уточнил, что полная финансовая самостоятельность хаба ожидается в ближайшие 2-3 года.

Ранее сообщалось, что Astana Hub за 7 лет построил экосистему на $4,3 млрд.