    Когда Astana Hub выйдет на самоокупаемость - ответ Минцифры

    Astana Hub полностью перейдет на самоокупаемость в ближайшие 2-3 года. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Выручка технопарка «Astana Hub» выросла в 31 раз за 5 лет
    Фото: alfa.kz

    По его словам, для резидентов Astana Hub действуют налоговые преференции, которые способствуют активному развитию IT-отрасли в Казахстане.

    — Касательно расходов самого Astana Hub, мы сейчас поэтапно снижаем финансирование из бюджета, и Astana Hub переходит на самоокупаемость за счет своих резидентов, которые располагаются на его территории, — сказал Ростислав Коняшкин. 

    Вице-министр уточнил, что полная финансовая самостоятельность хаба ожидается в ближайшие 2-3 года.

    Ранее сообщалось, что Astana Hub за 7 лет построил экосистему на $4,3 млрд.

