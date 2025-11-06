Astana Hub за 7 лет построил экосистему на $4,3 млрд

За это время кластер стал ключевым центром развития IT-индустрии Казахстана и Центральной Евразии и сформировал мощную экосистему для стартапов, инвесторов и технологических компаний.

— Поддержка Главы государства, Правительства и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан позволила создать уникальные условия для роста технологического бизнеса и укрепления позиций страны на глобальной инновационной карте, — говорится в сообщении.

С момента запуска количество участников Astana Hub выросло до 1 875 компаний, среди которых более 470 с иностранным участием. Участники кластера получают доступ к налоговым льготам, упрощенным трудовым и визовым режимам, инфраструктуре и возможностям для международного сотрудничества. В результате общий доход участников кластера с 2019 года достиг $4,3 млрд, а объем экспорта IT-услуг по итогам 2025 года превысит $1,5 млрд. За семь лет стартапы Astana Hub привлекли более $840 млн инвестиций.

Astana Hub имеет сеть из 20 региональных IT-хабов, где проводятся тысячи мероприятий, развиваются локальные сообщества и формируются новые кадры для отрасли. Только за последние два года в регионах состоялось более 2 900 мероприятий, объединивших 65 000 участников и представивших 700 стартапов.

— Ключевым событием технологического года вновь стал форум Digital Bridge 2025. За годы своего существования Digital Bridge превратился в крупнейшую технологическую платформу Евразии, где формируется будущее цифровой экономики и подписываются десятки международных соглашений: более 127 000 участников, порядка 1500 спикеров и 600 стартапов из более 100 стран, около 500 инвесторов и бизнес-ангелов, — отмечают в министерстве.

Отдельным направлением деятельности Astana Hub стала подготовка кадров для цифровой экономики по программе Tech Orda, которая насчитывает 9 037 студентов из 91 IT-школы.

Одновременно развивается первая в Казахстане peer-to-peer школа искусственного интеллекта Tomorrow School, где обучаются более 300 студентов из Казахстана, США, России, Узбекистана и Азербайджана. С момента запуска школа провела девять этапов отбора, в которых приняли участие 1 276 человек, а общее количество заявок достигло 16 041.

Также готовится к запуску центр TUMO — площадка для подростков 12-18 лет, где они смогут осваивать робототехнику, программирование, 3D-моделирование и креативные технологии. Программа охватывает 11 ключевых направлений, включая генеративный ИИ, разработку игр, 3D-моделирование, робототехнику, цифровую музыку, кинематограф, графический и моушн-дизайн, программирование и веб-разработку.

Astana Hub активно продвигает цифровое обучение и развитие ИИ-компетенций. Партнерские онлайн-курсы «Основы ИИ: ChatGPT», «Основы анализа данных и Python», «Основы промпт-инжиниринга» и QazCoders уже помогли десяткам тысяч казахстанцев освоить современные цифровые профессии и инструменты.

Активное развитие экосистемы стало возможным благодаря масштабным акселерационным программам. Silkway Accelerator, созданный совместно с Google for Startups, уже выпустил 73 успешных стартапа, а их совокупная оценка составляет 575 миллионов долларов. Программа Hero Training, реализуемая в Кремниевой долине в партнерстве с Draper University, помогла 37 стартапам получить международную экспертизу и инвестиции. Инкубационная программа Startup Garage поддержала более 1100 проектов на ранних стадиях, из них 259 успешно завершили обучение.

Особое внимание Astana Hub уделяет развитию направлений, связанных с искусственным интеллектом. В 2024 году была запущена флагманская программа AI’preneurs насчитывает 52 выпускника и 22 стартап-проекта, а суммарные инвестиции и продажи с предпродажами составляют по 350 000 долларов. Партнерская программа AlchemistX & Silicon Valley Residency, (первый поток был запущен совместно с Silkroad Innovation Hub и проектом FPIP, второй поток в партнерстве с Silkroad Innovation Hub, IT Park и IT Park Ventures) открыла путь для стартапов Казахстана и региона к выходу на американский рынок. Программа Astana Innovations Accelerator объединяет стартапы для разработки и внедрения передовых технологий, направленных на повышение качества жизни населения. Участники будут работать над решениями актуальных задач мегаполиса и тестировать их в реальных условиях. В рамках нового потока было собрано 160 заявок, из которых по итогам отбора в программу вошли 22 проекта, готовые реализовывать свои инновационные решения на практике.

По поручению Президента Казахстана был создан Международный центр искусственного интеллекта alem.ai — центр притяжения для глобального ИИ-сообщества, играющий ключевую роль в формировании нового поколения лидеров в области высоких технологий.

Astana Hub также развивает платформу технологических задач, соединяя компании, государственные органы и IT-команды для решения прикладных индустриальных вызовов. Этот инструмент помогает внедрять инновации в производственные процессы, экологию и цифровизацию, а также развивать элементы Индустрии 4.0.

В 2024 году был создан венчурный фонд Astana Hub Ventures для поддержки основателей из Центральной Евразии на самых ранних стадиях развития. Фонд инвестирует от $50 000 до $500 000 в стартапы на этапах pre-seed, seed и pre-series A. С момента основания Astana Hub Ventures уже инвестировал в пять проектов.

Кроме того, Казахстан выстраивает присутствие за рубежом — в США (SilkRoad Innovation Hub, Пало-Альто), Великобритании (Eurasian Hub, Лондон), ОАЭ (Tumar Innovation Hub, Дубай), Китае (Khan-Tengri Innovation Hub, Шанхай) уже действуют международные инновационные хабы, способствующие продвижению отечественных IT-компаний на мировые рынки.

Международное сотрудничество продолжает усиливаться. В 2024 году были запущены программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency, упростившие процесс релокации иностранных специалистов. Эти инициативы направлены на привлечение высококвалифицированных цифровых профессионалов, создание новых рабочих мест и обмен опытом между международным и локальным сообществом. С момента запуска подано 392 заявки на получение визы и разрешения на проживание цифровых кочевников, из которых 352 (90,5%) на Digital Nomad Residency, что демонстрирует интерес к работе в Казахстане. Наиболее многочисленная категория заявителей — разработчики программного обеспечения, на втором месте веб-разработчики, далее следуют менеджеры IT-проектов и бизнес-аналитики в сфере ИКТ.

