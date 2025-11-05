Премьер-министры Казахстана и Беларуси ознакомились с работой Astana Hub

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, прибывший с официальным визитом в РК, совместно посетили Astana Hub.

Правительственную делегацию Республики Беларусь ознакомили с развитием цифровой индустрии РК, инновационными стартапами и GovTech решениями.

— В рамках поставленной Президентом Касым-Жомартом Токаевым задачи по ускоренному развитию цифрового государства и внедрению инновационных технологий во все отрасли экономики Правительством ведется системная работа. На сегодня РК занимает 10 место в мире и 1 в СНГ по Индексу онлайн-услуг ООН, а также 24 место в глобальном Индексе развития электронного правительства. Свыше 90% госуслуг в стране доступны гражданам онлайн, — говорится в сообщении.

На площадке Astana Hub, центра притяжения инноваций, делегация ознакомилась с казахстанскими стартапами с применением искусственного интеллекта в области обеспечения безопасности взрослых и детей Aman, развития спортивной аналитики Mirai Tech, разработки беспилотных технологий aDrone.kz. Также представлены ИИ-стартапы, используемые в сферах образования TrustExam и Codiplay, здравоохранения Ascle и др. В 2024 году экспорт IT-услуг Казахстана превысил 880 млн долларов, увеличившись на более чем 20%.

При посещении Tomorrow School, где применяется инновационная система обучения peer-to-peer, внимание уделили проводимой Казахстаном работе по подготовке высококвалифицированных IT-специалистов. В целом в республике около 500 тыс. граждан обучаются основам искусственного интеллекта.

Кроме того, Премьер-министру Беларуси презентовали деятельность Цифрового офиса и технологические возможности Egov Mobile, Egov Business, Smart Data Ukimet, Национальной платформы ИИ и др., направленных на удобство населения и бизнеса, а также эффективность работы госорганов.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Беларуси Александра Турчина.