В Air Astana прокомментировали заявления экс-сотрудника в соцсетях

— В настоящее время в отношении указанного лица проводятся процессуальные действия в рамках уголовного дела, находящегося в производстве компетентных органов. Компания действует в рамках действующего законодательства и оказывает необходимое содействие следствию. Оценка фактических обстоятельств дела, равно как и выводы о виновности либо невиновности, относятся исключительно к компетенции суда. Заявления о якобы имеющем место преследовании со стороны компании за отказ выполнять поручения руководства при подготовке к IPO не соответствуют действительности и являются попыткой манипуляции общественным мнением, — заявили в авиакомпании.

В Аir Astana отметили, что в публикациях также размещены изображения, представленные как фрагменты внутренней переписки сотрудников компании. Авиаперевозчик не подтверждает достоверность, полноту и подлинность указанных материалов. Проверка обстоятельств их происхождения и содержания возможна только в установленном законом порядке.

— Аir Astana рассматривает распространение непроверенной информации и материалов, затрагивающих её деловую репутацию, как попытку давления на общественное мнение в период продолжающегося разбирательства и оставляет за собой право на защиту своих законных интересов правовыми способами, — говорится в сообщении.

Авиакомпания призывает представителей СМИ и общественность воздерживаться от выводов до завершения судебного процесса.

Напомним, что Ренат Абулханов, ранее занимавший должность директора департамента по планированию маршрутной сети и управлению доходами, предстал перед судом в рамках уголовного дела по фактам хищения в авиакомпании. Защита бывшего сотрудника заявила о фактах реализации льготных авиабилетов в интересах родственников топ-менеджеров Air Astana.