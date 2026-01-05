Создали «коммунального дракона» - Глава государства о проблемах ЖКХ

— Действительно, Правительство приступило к масштабной модернизации энергетических и коммунальных объектов. Предстоит построить сотни километров инженерных сетей, обновить линии электропередач. Сейчас разрабатывается финансовая матрица этого огромного проекта. На текущий момент количество ТЭЦ, находящихся в опасной «красной» зоне, сократилось с 19 до 10 объектов. Риск аварийности объектов снижен, результат принятых мер виден, — отметил Президент.

Однако, по его словам, восстановить «дышащую на ладан» инфраструктуру недостаточно, нужно менять принцип работы. Поэтому модернизация призвана решить главный вопрос — улучшить инвестиционную привлекательность отрасли, создать реальные рыночные механизмы.

— Экстренные меры Правительства обусловлены самой сутью проблемы, ведь энергетика и ЖКХ — это основа жизнедеятельности любой страны. Если этот фундамент разрушится, все остальное упадет как «карточный дом». Десятилетиями глубинные экономические проблемы замалчивались, инфраструктура городов и сел обветшала, энергетические объекты и коммунальные сети порядком износились. Накопившиеся вопросы сплелись в «гордиев узел» проблем, создав «коммунального дракона», которого нужно постоянно подкармливать бюджетными вливаниями и задабривать авральным латанием дыр. Это стало восприниматься как данность, у граждан появилось чувство безысходности, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что ранее власти нередко откладывали решение этих сложных вопросов.

— Наши правительства не спешили разгребать «авгиевы конюшни», потому что такая сложная работа не принесла бы им лавры победителей. Проще было докладывать о подготовке пафосных программ, например, о вхождении в тридцатку самых развитых государств, и об их «успешной» реализации. Погоня за сиюминутными результатами в ущерб реальности дорого обошлась нашему государству. Если бы меня волновал личный рейтинг, оставил бы решение проблем следующим поколениям руководителей. Но для меня гораздо важнее не мнимые, а практические результаты, даже если они связаны с отходом от привычных стереотипов, — заключил Президент.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.