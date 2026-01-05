Президент о дискуссиях вокруг Қаңтара: Эмоции – плохой попутчик в поисках истины

По словам Президента, в расследовании этих событий правоохранительные органы действовали в тесном контакте с представителями гражданского общества.

— Было создано несколько общественных комиссий, возглавляемых известными правозащитниками, что обеспечило объективный подход к делу и позволило внести ясность в отношении всех эпизодов. Пользуясь случаем, хотел бы выразить им благодарность за проявленную гражданскую ответственность, профессионализм, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что оценку событиям и конечным целям преступников, посягнувших на конституционный порядок, дали еще на специальных общественных слушаниях в Парламенте, которые прошли в марте 2022 года.

— Некоторые судебные процессы продолжаются, как продолжается и поиск похищенного в дни Қаңтара многочисленного оружия. Тогда в руки преступников попало более трех тысяч единиц оружия, но благодаря действиям силовиков большинство схронов уже найдено, — подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что обсуждения Январских событий нередко смещаются в иную сторону.

— Участники дискуссий о Қаңтаре зачастую уходят в детали, не имеющие значения для понимания всей глубины кризиса. Винить их в этом было бы несправедливо, но эмоции — это плохой попутчик в поисках истины, — отметил Президент.

Он напомнил, что массовые беспорядки затронули не только Алматы, но одновременно охватили 12 городов страны и сопровождались захватом зданий акиматов и правоохранительных органов.

— Зачинщики беспорядков под кураторством специалистов по «революциям» воспользовались решением Правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации. Затем была спровоцирована паника среди граждан, госслужащих и, что удивительно, среди значительной части силовиков, которые стали покидать места несения службы, оставляя секретные документы, оружие. Не выдержали экзамен на верность Отечеству и профессионализм ряд руководителей КНБ и МВД, — подчеркнул он.

Говоря о ходе Январских событий, Президент отдельно остановился на ситуации в Алматы.

— Особенно наглядно это проявилось в Алматы — главном направлении удара путчистов. Издевательства над военнослужащими и жителями города достигли крайней степени, погромы, поджоги, грабежи административных зданий, торговых центров, магазинов, банков требовали чрезвычайных мер. Сейчас, по истечении времени, некоторые недобросовестные и недалекие люди со злорадством несут околесицу, сознательно обходя тему спасения государства от более масштабного гражданского хаоса с фатальными последствиями, — отметил Глава государства.

