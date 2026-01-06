РУ
    11:54, 06 Январь 2026 | GMT +5

    О ценах говорить пока рано — в Минцифры прокомментировали запуск беспилотного такси

    Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин на брифинге в Правительстве прокомментировал запуск беспилотного такси в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ростислав Коняшкин
    Фото: Министерство ИИ и цифрового развития

    По его словам, сейчас в столице определены пилотные зоны, где будет проходить тестирование технологии.

    — О ценах и тарифах говорить пока рано, вопрос даже не стоит. Всегда какие-то новые технологии, которые нигде в стране ранее не использовались, да и в мире мало, где используются, они требуют апробации, — отметил Ростислав Коняшкин.

    Вице-министр сообщил, что работа ведется совместно с несколькими международными партнерами — это компании InDrive, Yandex. При этом ведомство остается открытым к сотрудничеству с другими компаниями.

    Запуск беспилотного такси, по его словам, планируется в текущем году. В настоящее время ведется активная работа с участием МВД, Министерства транспорта и других госорганов.

    — После того, как мы отработаем все процедуры, в том числе нормативные, тогда будем запускаться. Сейчас это больше вопрос не технологический, а вопрос, каким образом мы проведем пилот, чтобы это было безопасно, чтобы мы на выходе получили качественный результат и понимали, как масштабировать эту технологию по городу и далее по другим городам, — добавил он.

    Ранее на своей странице в Instagram вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун показал, как в Астане в экспериментальном режиме впервые запустили беспилотный автомобиль зимой.

    Также сообщалось, что в столице подписан меморандум о сотрудничестве по развитию сервиса автономного такси. 

