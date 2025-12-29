Подготовка к запуску беспилотного такси началась в Астане

Меморандум подписан с участием Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, Министерства транспорта, акимата города Астаны и компании Yandex Qazaqstan. Стороны договорились совместно проработать и в перспективе запустить сервис автономного такси в столице.

— Меморандум предусматривает поэтапную подготовку проекта беспилотного такси — от нормативной и технологической проработки до пилотных запусков. Реализация проекта запланирована на 2026 год и будет осуществляться в тесном взаимодействии с государственными органами и городскими службами, сообщили в Министерстве.

Беспилотное такси рассматривается как часть долгосрочного развития городской мобильности. По данным международных исследований, автономные технологии способны снизить аварийность за счет минимизации человеческого фактора, оптимизировать дорожный трафик и повысить доступность транспорта для различных групп населения, включая людей с ограниченной мобильностью. Кроме того, такие сервисы могут стать важным элементом устойчивой транспортной системы крупных городов.

— Нам важно заранее отработать вопросы безопасности, ответственности, взаимодействия человека и алгоритмов, а также подготовить нормативную базу, которая позволит таким решениям развиваться легально и прозрачно. Беспилотное такси — это часть более широкой экосистемы «умного города», где технологии работают в интересах человека, — отметил председатель Комитета цифровых активов и прорывных технологий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов.

Подписание меморандума отражает общий интерес государства, города и технологической компании к развитию инновационных транспортных решений. На текущем этапе стороны сосредоточатся на формировании нормативной базы, оценке инфраструктурных требований и анализе сценариев интеграции автономного транспорта в городскую среду, отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что Казахстан планирует запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году.

Также на своей странице в Instagram вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун показал, как в Астане в экспериментальном режиме впервые запустили беспилотный автомобиль зимой.