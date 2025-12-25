РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:19, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Запуск беспилотных автомобилей планируется на новых участках Астаны

    Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
    Фото: Правительство РК

    В кулуарах Сената журналисты спросили вице-министра о готовности Казахстана к запуску беспилотных авто. 

    — Я сейчас не буду раскрывать этот сюрприз, мы его готовим на следующий год, после более полноценного пилотного запуска уже. Как вы заметили, мы сделали это в рамках автоЦонов, где люди учатся водить. На следующий год планируется, что мы в пилотном режиме запустим беспилотные автомобили в другом участке города, — сообщил Дмитрий Мун.

    На своей странице в Instagram вице-министр показал, как в Астане в экспериментальном режиме впервые запустили беспилотный автомобиль зимой.

    — Авто из университета ВКТУ успешно прошло автономный маршрут на специализированном полигоне: останавливалось при обнаружении пешеходов и автомобилей и продолжало движение самостоятельно, — написал он.


    Ранее мы писали, что Казахстан планирует запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году.

    Теги:
    Дороги Министерство по искусственному интеллекту Астана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают