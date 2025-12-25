Запуск беспилотных автомобилей планируется на новых участках Астаны

В кулуарах Сената журналисты спросили вице-министра о готовности Казахстана к запуску беспилотных авто.

— Я сейчас не буду раскрывать этот сюрприз, мы его готовим на следующий год, после более полноценного пилотного запуска уже. Как вы заметили, мы сделали это в рамках автоЦонов, где люди учатся водить. На следующий год планируется, что мы в пилотном режиме запустим беспилотные автомобили в другом участке города, — сообщил Дмитрий Мун.

На своей странице в Instagram вице-министр показал, как в Астане в экспериментальном режиме впервые запустили беспилотный автомобиль зимой.

— Авто из университета ВКТУ успешно прошло автономный маршрут на специализированном полигоне: останавливалось при обнаружении пешеходов и автомобилей и продолжало движение самостоятельно, — написал он.







Ранее мы писали, что Казахстан планирует запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году.