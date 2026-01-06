01:51, 06 Январь 2026 | GMT +5
В Казахстане из-за непогоды ограничили движение на ряде трасс
В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов Казахстана вводятся ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения, передает агентство Kazinform.
По данным АО НК «КазАвтоЖол», с 23:10 в Акмолинской области приостановлено движение на следующих участках автодорог:
- «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 232-260 (уч. гр.Костанайской обл. — п.Сурган);
- «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 537-552 (уч. п.Бузулук — п.Сурган);
- «Жаксы — Есиль — Бузулук» км 71-82 (уч. п.Аксай — п.Бузулук).
В Костанайской области на участках автодорог:
- «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-232 (уч. г. Тобыл-гр.Акмолинской обл.);
- «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр. РФ» км. 555-683 (уч. г. Тобыл — п. Сарыколь);
- «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр. РФ» км. 539-418 (уч. г. Костанай — п. Карабалык);
- «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 385-501 (уч. п. Денисовка — г. Рудный);
- «Мамлютка — Костанай» км. 402-250 (уч. г. Тобыл — п. Узынколь);
- «Денисовка — Житикара — Мюктиколь — гр. РФ» км. 0-50 (уч. п. Денисовка — г. Житикара).
Как отмечается, ориентировочное время открытия — 6 января 2026 года в 08:00.
Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить круглосуточно по номеру 1403.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана и в Астане на 6 января.