РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:51, 06 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане из-за непогоды ограничили движение на ряде трасс

    В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов Казахстана вводятся ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения, передает агентство Kazinform.

    гололед
    Фото: freepik.com

    По данным АО НК «КазАвтоЖол», с 23:10 в Акмолинской области приостановлено движение на следующих участках автодорог:

    • «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 232-260 (уч. гр.Костанайской обл. — п.Сурган);
    • «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 537-552 (уч. п.Бузулук — п.Сурган);
    • «Жаксы — Есиль — Бузулук» км 71-82 (уч. п.Аксай — п.Бузулук).

    В Костанайской области на участках автодорог:

    • «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-232 (уч. г. Тобыл-гр.Акмолинской обл.);
    • «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр. РФ» км. 555-683 (уч. г. Тобыл — п. Сарыколь);
    • «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр. РФ» км. 539-418 (уч. г. Костанай — п. Карабалык);
    • «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 385-501 (уч. п. Денисовка — г. Рудный);
    • «Мамлютка — Костанай» км. 402-250 (уч. г. Тобыл — п. Узынколь);
    • «Денисовка — Житикара — Мюктиколь — гр. РФ» км. 0-50 (уч. п. Денисовка — г. Житикара).

    Как отмечается, ориентировочное время открытия — 6 января 2026 года в 08:00.

    Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить круглосуточно по номеру 1403.

    Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана и в Астане на 6 января. 

    Теги:
    Дороги Трассы Непогода Закрытие дорог
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают