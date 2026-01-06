Казахстан подключит поезда и самолеты к спутниковому интернету

По его словам, в настоящее время в Казахстане работают три оператора спутникового интернета, при этом в ближайшее время на рынок планируют выйти еще две зарубежные компании. Пилотные испытания технологий намечены на 2026 год.

— В 2026 году в поездах «Қазақстан темір жолы» и самолетах Air Astana появится спутниковый интернет, — отметил Жаслан Мадиев.

Министр также подчеркнул, что акиматам предстоит обеспечить спутниковым интернетом туристические и труднодоступные локации за счет средств местных бюджетов.

Кроме того, в стране реализуется проект по обеспечению автомобильных дорог мобильной связью. Он охватывает порядка 40 тыс. километров дорог республиканского и областного значения, завершение работ планируется в течение ближайших двух лет.

Отдельно министр остановился на развитии сети пятого поколения.

— В настоящее время сеть 5G доступна в 20 городах. Мы планируем охватить до 75% территории этих городов, — сказал он.

Говоря о развитии цифровой инфраструктуры в сельской местности, Жаслан Мадиев отметил, что в Казахстане насчитывается свыше 6 тыс. сельских населенных пунктов.

— Из них более 3 тысяч сел в текущем и следующем году будут обеспечены высокоскоростным интернетом по волоконно-оптическим линиям связи. Таким образом, 99% населения будут обеспечены высокоскоростным интернетом, — заявил министр.

Параллельно с этим, по его словам, продолжается реализация проекта «Последняя миля», предусматривающего подведение волоконно-оптических сетей непосредственно к домам.

— В рамках проекта предусмотрено строительство оптики до 400 тыс. домохозяйств. Дополнительно будет охвачено 2,5 млн человек, — добавил Жаслан Мадиев.

Кроме того, на заседании Правительства было заявлено о массовых нарушениях госорганами требований информационной безопасности.