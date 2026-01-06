РУ
    11:29, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан подключит поезда и самолеты к спутниковому интернету

    В 2026 году в поездах АО «Қазақстан темір жолы» и на бортах авиакомпании Air Astana планируется запуск спутникового интернета. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В поезде «Астана – Аркалык» запустили спутниковый интернет от Starlink
    Кадр из видео Министерства транспорта РК

    По его словам, в настоящее время в Казахстане работают три оператора спутникового интернета, при этом в ближайшее время на рынок планируют выйти еще две зарубежные компании. Пилотные испытания технологий намечены на 2026 год.

    — В 2026 году в поездах «Қазақстан темір жолы» и самолетах Air Astana появится спутниковый интернет, — отметил Жаслан Мадиев.

    Министр также подчеркнул, что акиматам предстоит обеспечить спутниковым интернетом туристические и труднодоступные локации за счет средств местных бюджетов.

    Кроме того, в стране реализуется проект по обеспечению автомобильных дорог мобильной связью. Он охватывает порядка 40 тыс. километров дорог республиканского и областного значения, завершение работ планируется в течение ближайших двух лет.

    Отдельно министр остановился на развитии сети пятого поколения.

    — В настоящее время сеть 5G доступна в 20 городах. Мы планируем охватить до 75% территории этих городов, — сказал он.

    Говоря о развитии цифровой инфраструктуры в сельской местности, Жаслан Мадиев отметил, что в Казахстане насчитывается свыше 6 тыс. сельских населенных пунктов.

    — Из них более 3 тысяч сел в текущем и следующем году будут обеспечены высокоскоростным интернетом по волоконно-оптическим линиям связи. Таким образом, 99% населения будут обеспечены высокоскоростным интернетом, — заявил министр.

    Параллельно с этим, по его словам, продолжается реализация проекта «Последняя миля», предусматривающего подведение волоконно-оптических сетей непосредственно к домам.

    — В рамках проекта предусмотрено строительство оптики до 400 тыс. домохозяйств. Дополнительно будет охвачено 2,5 млн человек, — добавил Жаслан Мадиев.

    Кроме того, на заседании Правительства было заявлено о массовых нарушениях госорганами требований информационной безопасности.

    Теги:
    Самолет Правительство РК Интернет КТЖ Поезда
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
