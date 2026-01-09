Появились данные подозреваемого по делу об исчезновении семьи в Атырауской области
Стало известно, кого объявили в розыск подозреваемого в совершении преступления по делу о пропавшей семье в Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее в полиции заявили, что фигурантом уголовного дела признали 29-летнего жителя Махамбетского района.
Позже, на официальном сайте розыска появились данные – речь идёт о Сарсемалиеве Султане Самиғоллаұлы, 1996 года рождения. Розыскное дело зарегистрировано 8 января 2026 года, инициатором выступил Департамент полиции Атырауской области.
Как сообщили в полиции, мужчина является зятем пропавшей ранее семьи, что придаёт делу особую резонансность. В настоящее время также проверяется возможная причастность других лиц.
Напомним, 25 декабря в полицию обратились родственники семьи с заявлением об их исчезновении. В ходе проверки было установлено, что помимо этих четырёх человек, дочь семьи и её супруг выехали в Узбекистан, а затем — в другую страну.
6 января в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов, ранее числившихся пропавшими без вести. По данному факту проводится расследование.
В ДЧС региона сообщили, что сына и дочь убитых супругов искали на дне озера, но позже работы были приостановлены.