Исчезновение семьи в Атырау: сына и дочь искали на дне озера

— 6 января было обследовано озеро Карасу площадью примерно 30-40 метров. Путем пробивания льда водолазы спускались под воду, также использовался подводный дрон. В общей сложности подводные поисковые работы проводились на площади около 800 метров. Однако никаких результатов это не дало, — сообщил руководитель управления департамента Жанторе Демешов.

В настоящее время департамент сообщил о приостановке данных работ.

Отметим, что поиски пропавшей семьи начались 25 декабря прошлого года, так как именно в этот день от родственников поступило заявление в полицию.

Также мы писали о том, что в Кызылкогинском районе Атырауской области временно были заблокированы банковские счета пропавших жителей, а дочь и зять из этой семьи выехали за границу.

Позднее стало известно, что тела супругов из пропавшей семьи были найдены в сарае.

Сегодня по данному делу был объявлен в розыск 29-летний житель Махамбетского района, подозреваемый в совершении убийства.