    21:13, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Исчезновение семьи в Атырау: сына и дочь искали на дне озера

    По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 3, 4 и 6 января водолазы и подводные дроны работали в радиусе 20 километров в окрестностях села Жангельдин, а также в районах Шадымантубек, Бесмола и Бирмол. Однако поиски не дали результатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Исчезновение семьи в Атырау: сына и дочь искали на дне озера
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    — 6 января было обследовано озеро Карасу площадью примерно 30-40 метров. Путем пробивания льда водолазы спускались под воду, также использовался подводный дрон. В общей сложности подводные поисковые работы проводились на площади около 800 метров. Однако никаких результатов это не дало, — сообщил руководитель управления департамента Жанторе Демешов.

    В настоящее время департамент сообщил о приостановке данных работ.

    Отметим, что поиски пропавшей семьи начались 25 декабря прошлого года, так как именно в этот день от родственников поступило заявление в полицию.

    Также мы писали о том, что в Кызылкогинском районе Атырауской области временно были заблокированы банковские счета пропавших жителей, а дочь и зять из этой семьи выехали за границу.

    Позднее стало известно, что тела супругов из пропавшей семьи были найдены в сарае.

    Сегодня по данному делу был объявлен в розыск 29-летний житель Махамбетского района, подозреваемый в совершении убийства.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Семья Поисковики Убийство
    Данагуль Карбаева
    Автор
