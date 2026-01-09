РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Набор сотрудников для работы в системе LRT объявили в Астане

    В Астане ведется набор сотрудников для обучения и работы в системе легкорельсового транспорта (LRT), передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Астана LRT
    Фото: акимат Астаны

    Набор на обучение и дальнейшее трудоустройство ведется на следующие должности:

    Служба по содержанию зданий и охранной зоны:

    - менеджер по содержанию зданий и охранной зоны;
    - старший инспектор охраняемой зоны;
    - мастер по ремонту зданий.

    Служба безопасности и охраны труда:

    - менеджер по техническим системам;
    - менеджер по качеству;
    - менеджер по пожарной безопасности.

    Отдел управления имуществом:

    - менеджер по складу.
    - менеджер по административному управлению;
    - техник складского хозяйства.

    Отдел комплексного управления:

    - начальник отдела;
    - менеджер комплексного и учебного управления;
    - менеджер по производству;
    - менеджер по экономике;
    - менеджер по административному управлению;
    - менеджер по административно-хозяйственной части;
    - менеджер по управлению объектами и оборудованием;
    - руководитель смены станции;
    - дежурный по станции;
    - менеджер по безопасности;
    - менеджер по качеству;
    - диспетчер производства.

    Отдел ремонта подвижного состава:

    - диспетчер производства;
    - слесарь по техническому осмотру и текущему ремонту;
    - слесарь по плановому ремонту;
    - слесарь по ремонту оборудования.

    Отдел поездных бригад:

    - диспетчер по движению;
    - старший машинист путевой техники;
    - машинист путевой техники.

    Служба систем управления и связи:

    - менеджер по безопасности;
    - мастер по связи;
    - мастер по сигнализации;
    - техник по сигнализации.

    Электромеханическая служба:
    - мастер по ремонту;
    - слесарь по ремонту.

    Электроремонтная служба:

    - энергетик;
    - электромонтер.

    Служба по эксплуатации путей и сооружений:

    - монтер пути (обходчик);
    - монтер мостовой линии.

    Требования к кандидатам:

    - высшее или среднее специальное образование (транспорт, машиностроение, инженерные или технические специальности, электротехника или смежные направления);
    - опыт работы от 1 до 3 лет по соответствующей специальности.

    Кандидатам предлагают обучение или повышение квалификации за счет работодателя. Срок обучения – до 4 месяцев. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

    На период обучения предусмотрена пятидневная рабочая неделя. После трудоустройства – пятидневный или сменный график, в зависимости от должности.

    Резюме принимаются через официальный сайт CTS.

    Теги:
    ЛРТ Транспорт Астана Профессии Трудоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают