Казахстанцы подали 11 тысяч заявлений на «красивые» номера — Минцифры

По его словам, высокий спрос на услугу был зафиксирован в первые дни после запуска нового сервиса.

— На днях Минцифры внедрило новый механизм подачи заявок на покупку номерных знаков повышенного спроса. В результате нововведения в ряде регионов наблюдались скопления граждан в центрах обслуживания населения, — отметил Коняшкин.

Вице-министр добавил, что наплыв заявителей носил временный характер и был связан с повышенным интересом к услуге на старте.

В целях создания благополучных условий для населения разработаны нормы, предусматривающие свободный выбор Государственного регистрационного номерного знака транспортного средства с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями, которые вступили в действие с 1 января 2026 года.