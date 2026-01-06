Казахстанцы подали 11 тысяч заявлений на «красивые» номера — Минцифры
Казахстанцы подали порядка 11 тысяч заявлений на приобретение «красивых» государственных регистрационных номерных знаков. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ростислав Коняшкин, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, высокий спрос на услугу был зафиксирован в первые дни после запуска нового сервиса.
— На днях Минцифры внедрило новый механизм подачи заявок на покупку номерных знаков повышенного спроса. В результате нововведения в ряде регионов наблюдались скопления граждан в центрах обслуживания населения, — отметил Коняшкин.
Вице-министр добавил, что наплыв заявителей носил временный характер и был связан с повышенным интересом к услуге на старте.
В целях создания благополучных условий для населения разработаны нормы, предусматривающие свободный выбор Государственного регистрационного номерного знака транспортного средства с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями, которые вступили в действие с 1 января 2026 года.