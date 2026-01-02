Госномера для авто в Казахстане теперь можно выбирать самостоятельно

В целях создания благополучных условий для населения разработаны нормы, предусматривающие свободный выбор ГРНЗ с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями, которые вступили в действие с 1 января 2026 года.

— Для выбора ГРНЗ граждане могут воспользоваться услугой через СПЕЦон уже с 5 января 2026 года. При этом, стоимость ГРНЗ с любым желаемым буквенным и цифровым обозначениями составит в размере 10 МРП и 15 МРП (за исключением ГРНЗ повышенного спроса, за выдачу которых предусмотрены отдельные пошлины), — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.

