    11:10, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Госномера для авто в Казахстане теперь можно выбирать самостоятельно

    В Казахстане государственные номерные знаки теперь можно выбирать самостоятельно, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    дорога, пробки, автомобили, погода, туман
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В целях создания благополучных условий для населения разработаны нормы, предусматривающие свободный выбор ГРНЗ с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями, которые вступили в действие с 1 января 2026 года.

    — Для выбора ГРНЗ граждане могут воспользоваться услугой через СПЕЦон уже с 5 января 2026 года. При этом, стоимость ГРНЗ с любым желаемым буквенным и цифровым обозначениями составит в размере 10 МРП и 15 МРП (за исключением ГРНЗ повышенного спроса, за выдачу которых предусмотрены отдельные пошлины), — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.

    О разработке поправок, позволяющих выбрать желаемый госномер, мы писали ранее.

    О том, сколько стоят VIP-номера в Казахстане, можно прочитать здесь.

    Динара Жусупбекова
    Автор
