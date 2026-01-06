Онлайн-перевыпуск паспортов планируют запустить в Казахстане

— Мы планируем в текущем году расширить данную услугу уже в онлайн-формате, рассматриваем совместно с МВД — по паспортам, — отметил он.

По словам вице-министра, на первом этапе речь идет именно о перевыпуске документов.

— Первичный выпуск документов сейчас — довольно чувствительный момент. В идеале мы должны вживую удостовериться, что действительно этот человек получает данную услугу, потому что идет фотографирование, берется подпись и так далее, — пояснил Коняшкин.

Он подчеркнул, что внедрение цифровых сервисов будет поэтапным.

— Мы должны убедиться и удостовериться, что процесс удобный для гражданина, безопасный и действительно эффективно работает, — сказал представитель министерства.

Ростислав Коняшкин напомнил, что в Казахстане уже действует онлайн-оформление водительских удостоверений, и в будущем эту услугу планируется полностью перевести в цифровой формат. При этом возможность личного обращения в ЦОНы сохраняется.

— Это не значит, что если гражданин пришел сам в Центр обслуживания населения, его оттуда выгонят или не дадут ему эту услугу, — отметил он, добавив, что сотрудники ЦОНов будут помогать гражданам осваивать онлайн-сервисы.

Говоря о будущем центров обслуживания населения, вице-министр отметил, что они будут трансформироваться с учетом запросов разных категорий граждан.

— Есть люди, которым удобно получать услуги онлайн, а есть те, кому спокойнее, когда помогает оператор, — сказал он, подчеркнув, что часть привычных ЦОНов продолжит работу.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что ЦОНы в Казахстане планируется переформатировать в цифровые офисы нового формата, по аналогии с Apple Store.