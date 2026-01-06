РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:00, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Онлайн-перевыпуск паспортов планируют запустить в Казахстане

    Казахстанцы смогут перевыпускать паспорта в онлайн-формате в течение 2026 года. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    паспорт
    Фото: Kazinform

    — Мы планируем в текущем году расширить данную услугу уже в онлайн-формате, рассматриваем совместно с МВД — по паспортам, — отметил он.

    По словам вице-министра, на первом этапе речь идет именно о перевыпуске документов.

    — Первичный выпуск документов сейчас — довольно чувствительный момент. В идеале мы должны вживую удостовериться, что действительно этот человек получает данную услугу, потому что идет фотографирование, берется подпись и так далее, — пояснил Коняшкин.

    Он подчеркнул, что внедрение цифровых сервисов будет поэтапным.

    — Мы должны убедиться и удостовериться, что процесс удобный для гражданина, безопасный и действительно эффективно работает, — сказал представитель министерства.

    Ростислав Коняшкин напомнил, что в Казахстане уже действует онлайн-оформление водительских удостоверений, и в будущем эту услугу планируется полностью перевести в цифровой формат. При этом возможность личного обращения в ЦОНы сохраняется.

    — Это не значит, что если гражданин пришел сам в Центр обслуживания населения, его оттуда выгонят или не дадут ему эту услугу, — отметил он, добавив, что сотрудники ЦОНов будут помогать гражданам осваивать онлайн-сервисы.

    Говоря о будущем центров обслуживания населения, вице-министр отметил, что они будут трансформироваться с учетом запросов разных категорий граждан.

    — Есть люди, которым удобно получать услуги онлайн, а есть те, кому спокойнее, когда помогает оператор, — сказал он, подчеркнув, что часть привычных ЦОНов продолжит работу.

    Ранее заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что ЦОНы в Казахстане планируется переформатировать в цифровые офисы нового формата, по аналогии с Apple Store.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Правительство РК Егов ИИ Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
