Глава государства принял верительные грамоты послов США и Болгарии

Обращаясь к послу Болгарии, Глава государства передал слова приветствия Президенту Румену Радеву, отметив, что его визит в Казахстан в прошлом году придал значительный импульс развитию двусторонних отношений.

— Мы заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с Вашей замечательной страной. Мы будем делать все возможное, чтобы расширить масштабы нашего сотрудничества как в политической сфере, так и в экономике, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о казахско-американских отношениях, Президент Казахстана напомнил Джули Стаффт о значимости и успешности своего визита в США в ноябре прошлого года.

— У нас состоялась дружественная и в то же время содержательная беседа с Президентом Дональдом Трампом. Недавно мы провели продуктивный телефонный разговор по многим вопросам, касающимся нашего двустороннего сотрудничества. Я благодарен за приглашение принять участие в саммите G20, который состоится в конце этого года в Соединенных Штатах. Мы будем делать все возможное для поддержания и укрепления нашего стратегического партнерства во многих областях, — заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

Джули Стаффт — Посол Соединённых Штатов Америки в Республике Казахстан

По информации МИД РК, Джули Стаффт родилась 18 сентября 1975 года в штате Огайо, США. Окончила Университет Case Western Reserve и Университет Дьюка. Имеет степень магистра экологического управления.

Трудовую деятельность начала в 1999 году в качестве стажёра Государственного департамента США. С 2002 по 2006 годы была сотрудником политического и консульского отделов в посольствах США в Польше и Эфиопии. В 2006–2008 годах являлась сотрудником Исполнительного секретариата и Бюро консульских дел Госдепартамента США.

В 2009–2012 годах занимала должность руководителя визового отдела Посольства США в России. С 2012 по 2014 годы была заместителем посла США в Джибути, а в 2015–2018 годах — заместителем посла США в Молдове.

В 2018–2020 годах являлась директором, старшим директором в Совете национальной безопасности США, а в 2020–2021 годах — исполнительным директором в Бюро консульских дел Госдепартамента США.

С 2021 по 2025 годы — заместитель помощника Госсекретаря, первый заместитель помощника Госсекретаря в Бюро консульских дел Госдепартамента США.

До назначения Послом США в Казахстане в 2025 году занимала должность исполнительного секретаря в Совете национальной безопасности США.

Владеет румынским, русским, польским, французским и японским языками.

Георги Петров Воденски — Посол Республики Болгария в Республике Казахстан

По информации МИД РК, Георги Петров Воденски родился 11 мая 1975 года в г. София, Болгария. Окончил Софийский университет имени Святого Климента Охридского. Имеет степень бакалавра по тюркологии и магистра по политологии.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в качестве сотрудника Департамента консульских отношений Министерства иностранных дел Болгарии. С 2005 по 2012 годы был третьим секретарём, вице-консулом Генерального консульства Болгарии в г. Эдирне (Турция).

В 2012–2018 годах являлся вторым секретарём по политическим и культурным вопросам, руководителем консульской службы Посольства Болгарии в Грузии.

До назначения Послом Болгарии в Казахстане с 2018 по 2023 годы занимал должность директора Департамента консульских отношений МИД Болгарии.

Владеет английским, турецким, румынским и русским языками.