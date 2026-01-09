17:23, 09 Январь 2026 | GMT +5
Казахстанский спортсмен взял «золото» турнира по греко-римской борьбе в Турции
В Анталье стартовал крупный международный турнир по борьбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В стартовый команда Казахстана по греко-римской борьбе отметилась несколькими медалями.
В весовой категории до 72 килограммов на первую ступень пьедестала поднялся Юсуф Ашрапов.
Также в активе наших «классиков» две бронзовые награды. Третьими стали Еркебулан Ардаков (до 63 килограммов) и Рахат Бержанов (до 97 килограммов).
