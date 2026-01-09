РУ
    17:23, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанский спортсмен взял «золото» турнира по греко-римской борьбе в Турции

    В Анталье стартовал крупный международный турнир по борьбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    В стартовый команда Казахстана по греко-римской борьбе отметилась несколькими медалями.

    В весовой категории до 72 килограммов на первую ступень пьедестала поднялся Юсуф Ашрапов.

    Также в активе наших «классиков» две бронзовые награды. Третьими стали Еркебулан Ардаков (до 63 килограммов) и Рахат Бержанов (до 97 килограммов).

    О том, как казахстанские борцы завершили сезон, мы писали ранее.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
