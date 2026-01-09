Казахстанский спортсмен взял «золото» турнира по греко-римской борьбе в Турции

В стартовый команда Казахстана по греко-римской борьбе отметилась несколькими медалями.

В весовой категории до 72 килограммов на первую ступень пьедестала поднялся Юсуф Ашрапов.

Также в активе наших «классиков» две бронзовые награды. Третьими стали Еркебулан Ардаков (до 63 килограммов) и Рахат Бержанов (до 97 килограммов).

