    11:01, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства провел рабочее совещание по Парламентской реформе

    Президент Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием Государственного советника Ерлана Карина и помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Ерлан Карин проинформировал Главу государства о промежуточных результатах деятельности Рабочей группы по Парламентской реформе.

    Так, со дня запуска специального раздела «Парламентская реформа» на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov получено порядка 500 предложений. Работа по обобщению и анализу предложений и инициатив, поступающих от граждан, экспертов и общественных организаций, продолжается.

    На прошедших заседаниях Рабочей группы по Парламентской реформе были обсуждены вопросы формирования будущего однопалатного Парламента и реализации его законодательных функций.

    На 9 января 2026 года запланировано проведение очередного заседания Рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по остальным направлениям.

    Госсоветник также доложил Президенту об итогах состоявшихся в декабре заседаний рабочих секций Национального курултая и о ходе подготовки к предстоящему пятому заседанию Курултая.

    Отметив особую роль реформирования Парламента в процессе трансформации политической системы и масштабность предстоящих изменений, Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать базовые подходы к конституционной реформе.

    Ранее, в интервью газете «Turkistan», Президент Казахстана отверг предположения о том, что предстоящая парламентская реформа направлена на усиление роли спикера Парламента и этот пост готовится под него лично.

