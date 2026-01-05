Футзальный клуб «Кайрат» могут признать лучшим в мире

В рамках премии от крупнейшего в мире сайта о футзале Futsal Planet традиционно подводятся итоги ушедшего года в этом виде спорта и выбираются лучшие в разных номинациях.

На награды по итогам 2025 года в футзале претендуют и представители Казахстана.

В номинации «Лучший мужской футзальный клуб мира 2025 года» одним из претендентов на победу является алматинский футзальный клуб «Кайрат». Команда в ушедшем году стала в 21-й раз чемпионом Казахстана и вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА, где уступила испанской «Пальме».

Среди конкурентов «Кайрата» в номинации «Лучший мужской футзальный клуб мира 2025 года» значатся упомянутая «Пальма», а также «Картахена» (Испания), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Хонген Тхакам» (Таиланд), «Жарагуа» (Бразилия), «Мета Катания» (Италия) и «Пеньяроль» (Уругвай).

В число претендентов на победу в номинации «Лучший футзальный вратарь мира 2025 года» попал экс-игрок «Кайрата» бразилец Деннис Кавальканте, ныне выступающий за «Пальму».

Победителем в номинации «Лучший футзальный тренер мира 2025 года» может стать испанец Марлон Веласко, бывший тренер «Кайрата», ныне возглавляющий испанскую команду «Винья Альбали».

Напомним, что ранее вратарь сборной Казахстана по футалу Игита пять раз признавался лучшим вратарем мира на премиях от Futsal Planet.

Также официальный сайт УЕФА рассказал о том, что главный тренер футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин начинал свою карьеру в футзале.



