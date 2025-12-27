УЕФА раскрыл интересный факт о главном тренере «Кайрата» Рафаэле Уразбахтине

В своем обзоре, посвященном алматинским футзальной и футбольной командам «Кайрат», аналитики УЕФА попытались выяснить, как победы и рекорды в футзале могли стать триггером для успеха в футболе. И нашли нечто общее между футзальным и футбольным «Кайратом», хотя, эти две команды объединяет лишь название, а владельцы, годы основания и истории развития у них разные.

Футзальный «Кайрат»

«Кайрат» — бесспорная доминирующая сила казахстанского футзала. Основанный в 1995 году как «Каинур», алматинский клуб выиграл невероятные 21 из 22 возможных национальных чемпионатов с сезона 2003/04.

В Европе «Кайрат» стал постоянным участником поздних стадий европейских клубных соревнований, дойдя до двухматчевого полуфинала того, что тогда называлось Кубком УЕФА по футзалу, в сезоне 2005/06. В следующем сезоне был введен турнир с участием четырех команд, и «Кайрат» впервые вышел в финал в сезоне 2007/08. В сезоне 2010/11 они принимали турнир у себя, завоевав вторую бронзу за три года, а «Спортинг» стал первой командой, поднявшей над головой трофей УЕФА в Казахстане.

«Кайрат» впервые выиграли Кубок УЕФА по футзалу в сезоне 2012/13, победив «Динамо» со счетом 4:3 в драматическом финале в Тбилиси. В составе команды тренера Какау был харизматичный вратарь Игита, умело перемещающийся по полю. Два года спустя алматинская команда завоевала второй титул, обыграв действующих чемпионов «Барселону» со счетом 3:2 в Лиссабоне и подтвердив свое место среди элиты футзала.

«Кайрат» и по сей день остается грозной силой в Европе, дважды принимая финалы турнира: в сезонах 2016/17 и 2018/19 (в первом сезоне после того, как турнир стал частью Лиги чемпионов, они победили «Барселону» в полуфинале перед рекордной для турнира аудиторией в 12 090 человек на «Алматин Арене», но проиграли в финале «Спортингу»). В прошлом сезоне «Кайрат» в четвертый раз вышел в финал в Ле-Мане, проиграв «Ильес Балеарс Пальма», но подтвердив свой статус элитного клуба.

Влияние на футбол

Сайт УЕФА отмечает , что сила казахстанского футзала также оказывает влияние на футбол в стране, который продолжает расти наряду с этим видом спорта.

— Примечательно, что второй лучший бомбардир Казахстана за всю историю, Руслан Балтиев, и Рафаэль Уразбахтин, ныне главный тренер футбольного клуба «Кайрат Алматы» — отдельного от футзального клуба, названного в честь своего основателя и президента Кайрата Оразбекова, — начинали свою карьеру именно в футзале. В этом сезоне Уразбахтин как тренер вывел свою футбольную команду в исторический первый раз в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в квалификационном раунде бывших чемпионов Европы «Селтик». Триумф «Кайрата» в Европе — это очередное подтверждение успеха казахстанского футбола, но именно их футзальные тезки всегда были ориентиром, стремясь к третьей победе на европейской арене в этом сезоне, — уверены аналитики сайта УЕФА.

Напомним, что в Лиге чемпионов сезона-2025/26 футбольному «Кайрату» осталось провести два матча, оба в январе 2026 года — против «Брюгге» в Астане и «Арсенала» в Лондоне.

Футзальный «Кайрат» в Лиге чемпионов сезона-2025/26 ждет четвертьфинальное двухматчевое противостояние против испанской «Картахены Коста-Калиды».