Когда сетка сложная: президент «Кайрата» о жеребьевке Лиги чемпионов по футзалу

— Считаете ли вы, что казахстанские клубы успешно выступили в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА?

— Да, на этом этапе «Семей» и «Кайрат» выполнили свои задачи. Теперь предстоят домашние и выездные матчи, где, уверен, мы еще порадуем болельщиков.

Фото: instagram.com/afckairat

— В этом году формат футзальной Лиги чемпионов несколько обновленный. Какой формат вам ближе — старый или новый?

— Новая схема, на мой взгляд, — революционное решение! Она дает более справедливый шанс всем командам. Теперь клубы играют у себя дома, на глазах родных болельщиков, а не на полупустых аренах в нейтральных странах. Это повышает интерес, привлекает спонсоров и усиливает атмосферу. Это полностью «слепая жеребьевка», возможны любые пары. Серия кубковая: один матч дома, один в гостях. Победитель проходит в ¼ финала, а дальше — в «Финал четырех», который пройдет в Италии ориентировочно 1–4 мая 2026 года.

— Как оцениваете результат жеребьевки финальной части Лиги чемпионов для «Кайрата»?

— Нынешняя система жеребьевки устроена таким образом, что любой сильный клуб может встретиться с другим сильным клубом уже на ранней стадии — в 1/8 финала. Например, уже сейчас мы сами играем против бельгийского «Андерлехта», одной из сильнейших команд Европы. Это хороший пример того, насколько плотный и конкурентный состав участников в этом сезоне. В то же время, если эти клубы проходят дальше, то, например, «Спортинг» и «Бенфика» уже могут встретиться между собой в ¼ финала.

Эта система, с одной стороны, справедлива — она дает шанс всем: и тем, кто имеет большой опыт, и тем, кто только набирает его. Но, с другой стороны, теперь все понимают, что каждый из нас может получить самого сильного соперника уже на этой стадии.

Я доволен жеребьевкой. «Андерлехт» — очень сильная команда, но могу сказать, что и с «Андерлехтом», и с испанской «Картахеной» мы будем играть на одном уровне, даст Бог. Это команды одного класса.

В истории «Кайрата» всегда так было: когда мы попадали в сложную сетку, именно тогда приходили большие успехи. Поэтому мы верим, что и сейчас мотивация, потенциал и человеческая целеустремленность будут на максимуме.

— Считаете ли вы, что «Кайрату» не повезло с жеребьевкой и выйти в «Финал четырех» будет сложнее, чем, например, действующему обладателю титула испанской «Пальме» или другому казахстанскому клубу «Семею»?

— Что касается «Семея» и «Пальмы», то, конечно, этим двум клубам жеребьевка дала, пожалуй, самые благоприятные условия, какие вообще можно было получить. Можно сказать, им действительно повезло. Я всегда повторяю: удачной жеребьевкой можно считать ту, где в твоей сетке нет испанских или португальских команд. В случае с «Пальмой» и «Семеем» именно так и получилось — можно сказать, это идеальный вариант для них.

— То есть, имеется надежда на то, что и «Кайрат», и «Семей» пройдут как можно дальше в Лиге чемпионов?

— Нам крайне нужны рейтинговые очки, чтобы Казахстан имел квоту для участия двух клубов в Лиге чемпионов. Сейчас нас поджимают хорваты и итальянцы. Если бы обе наши команды прошли дальше, это серьезно укрепило бы позиции Казахстана в европейском рейтинге.

— Можно ли ожидать трансферы в «Кайрате» в 2025 году?

— Трансферная политика в нашем клубе никогда не останавливается. Это постоянный процесс. Мы уже сейчас выстраиваем планы на следующий год: у кого-то заканчиваются контракты, кто-то, наоборот, находится на предконтрактной стадии. Поэтому 2025 год ничем не будет отличаться от предыдущих — селекция продолжится. Мы видим, что по трем линиям команды есть позиции, которые требуют усиления. Работа в этом направлении уже ведется, и в ближайшее время, даст Бог, мы обязательно представим нашим болельщикам новых игроков, которые укрепят состав «Қайрата».

— Какие позиции в «Кайрате» требуют усиления?

— Что касается позиций, которые требуют усиления, я не стану конкретизировать. Нам еще предстоит немало игр, и естественно, наши соперники тоже внимательно изучают нашу команду. В любой команде есть сильные стороны, которые нужно периодически усиливать и страховать. Работа в этом направлении у нас ведется, и в целом я доволен текущим комплектом состава «Қайрата». Конечно, совершенству нет предела — мы будем продолжать селекционную работу, развиваться, становиться лучше. Думаю, то же самое можно сказать и о наших соперниках. А вот детали по конкретным позициям и игрокам — это уже внутренняя информация клуба.

Напомним, что алматинский «Кайрат» и «Семей» из одноименного города успешно преодолели основной раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, правда, не обошлось без трудностей.