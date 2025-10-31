«Кайрат» и «Семей» усложнили свое положение в Лиге чемпионов по футзалу

Чемпионы Казахстана алматинский «Кайрат» встретились с одним из грандов европейского и мирового футзала — португальским «Спортингом». За первые 10 минут встречи кайратовцы получили в свои ворота 3 мяча, ответить смогли лишь однажды. До конца первого тайма болельщики увидели еще 3 гола, из них только 1 в исполнении «Кайрата». Во 2-м тайме окончательный счет установили игроки «Спортинга» — 2:7 в пользу португальского клуба.

«Семей» потерпел обидное поражение от французской команды «Этуаль». После первого тайма ситуация складывалась наилучшим образом для казахстанской команды, «Семей» забил 3 безответных мяча. Однако, во 2-м тайме «Этуаль» нашел в себе силы не только отыграться, но и вырвать победу — 3:4.

После двух туров и «Кайрат», и «Семей» идут на 2-х местах в своих подгруппах с 3 очками, дружно одержав победы

В заключительном туре 1 ноября «Кайрат» сыграет с «Приштиной» из Косова, а «Семей» — с действующим победителем Лиги чемпионов испанской «Пальмой».

Для прохода в следующий раунд нужно после 3-го тура оказаться не ниже 3 места в своих группах.



