Суд вынес решение по делу об отравлении 12 школьников в Таразе

В ноябре прошлого года в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления были госпитализированы 12 школьников. Все они ранее употребляли пищевую продукцию, приобретенную в магазине у местной предпринимательницы в селе Мырзатай. По информации областного акимата, дети покупали бургеры, сэндвичи и сухарики в торговой точке напротив школы.

В ходе внеплановой проверки санитарно-эпидемиологической службой в пробах пищевых продуктов были выявлены бактерии группы кишечных палочек. Это, по данным проверки, свидетельствовало о нарушении санитарных норм при изготовлении и реализации продукции. Свою вину женщина частично признала, заявив в суде, что одновременное отравление 12 детей маловероятно, поскольку, по ее словам, в магазин ежедневно поставлялось не более трех бургеров, ставших причиной отравления.

Дело было рассмотрено по части 2 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, повлекшее причинение вреда здоровью человека. Санкция статьи предусматривает штраф для субъектов малого предпринимательства в размере 460 месячных расчетных показателей с возможным приостановлением деятельности.

Постановлением суда индивидуальный предприниматель была признана виновной. Ей назначен штраф в размере более 1,2 млн тенге, однако итоговая сумма была сокращена на 30 процентов. Дополнительное наказание в виде приостановления деятельности суд применять не стал, мотивировав это необходимостью сохранить заработную плату девяти работников.

