Школьники отравились в Жамбылской области

— По информации районной центральной больницы, утром 11 ноября дети употребили приобретенные в частном магазине, расположенном напротив школы, продукты быстрого приготовления (сэндвичи, бургеры, кириешки). Спустя 1–2 часа у учащихся появились признаки отравления: тошнота, рвота, головная боль и слабость. Всего 12 учащихся прошли обследование в инфекционном отделении Байзакской районной центральной больницы. Состояние детей стабильное, признаков ухудшения не наблюдается. — говорится в сообщении.

Школьникам оказана необходимая медицинская помощь. Проводятся лабораторные исследования для установления причины отравления.

— По поручению акима области на место выехали руководитель областного управления образования и руководство района, принимаются необходимые меры. Ситуация стабильная, под контролем. Дети отпущены домой, — отметили в областном акимате.

Акимат обращается в родителям с просьбой ограничить употребление продуктов быстрого приготовления, приобретаемых в магазинах возле школы и в неизвестных местах продажи.

— Рекомендуем обеспечивать детей безопасным и сбалансированным питанием из дома, а также разъяснять им основы правильного питания. Здоровье детей — наша общая ответственность. Рассчитываем на ваше понимание. — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по делу об отравлении 13 солдат в воинской части Шымкента суд признал подсудимую заведующую кухней виновной, однако, применив закон об амнистии, освободил ее от основного наказания, назначив запрет на работу в сфере общественного питания сроком на один год.