РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:19, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Школьники отравились в Жамбылской области

    Сегодня в селе Мырзатай Байзакского района зафиксирован случай пищевого отравления среди учащихся средней школы, передает Kazinform со ссылкой на акимат Жамбылской области.

    Закрывать магазины по воскресеньям предлагают в Турции
    Фото: mynet.com

    — По информации районной центральной больницы, утром 11 ноября дети употребили приобретенные в частном магазине, расположенном напротив школы, продукты быстрого приготовления (сэндвичи, бургеры, кириешки). Спустя 1–2 часа у учащихся появились признаки отравления: тошнота, рвота, головная боль и слабость. Всего 12 учащихся прошли обследование в инфекционном отделении Байзакской районной центральной больницы. Состояние детей стабильное, признаков ухудшения не наблюдается. — говорится в сообщении. 

    Школьникам оказана необходимая медицинская помощь. Проводятся лабораторные исследования для установления причины отравления.

    — По поручению акима области на место выехали руководитель областного управления образования и руководство района, принимаются необходимые меры. Ситуация стабильная, под контролем. Дети отпущены домой, — отметили в областном акимате.

    Акимат обращается в родителям с просьбой ограничить употребление продуктов быстрого приготовления, приобретаемых в магазинах возле школы и в неизвестных местах продажи.

    — Рекомендуем обеспечивать детей безопасным и сбалансированным питанием из дома, а также разъяснять им основы правильного питания. Здоровье детей — наша общая ответственность. Рассчитываем на ваше понимание. — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что по делу об отравлении 13 солдат в воинской части Шымкента суд признал подсудимую заведующую кухней виновной, однако, применив закон об амнистии, освободил ее от основного наказания, назначив запрет на работу в сфере общественного питания сроком на один год.

    Теги:
    Отравление Дети Здоровье Жамбылская область школа
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают