Отравление 13 солдат в воинской части Шымкента: подсудимая попала под амнистию

Инцидент произошел в январе этого года. После обеда у военнослужащих резко ухудшилось самочувствие — появились боли в животе, тошнота и диарея. Всего за медицинской помощью обратились 13 солдат, у которых диагностировали кишечную инфекцию.

Проверка санитарно-эпидемиологической службы установила, что кухонная посуда и инвентарь были плохо продезинфицированы. Заведующая кухней допустила снижение концентрации дезинфицирующего раствора почти в три раза.

— 27 января около 7 часов утра А. Козыбакова, при подготовки воды для обработки и дезинфекции кухонного инвентаря в столовой воинской части № 6506, развела дезинфицирующее средство «Део-Хлор» в меньшем количестве, чем предусмотрено нормой, и использовала полученный раствор для обработки посуды и кухонных принадлежностей. В результате предметы не были должным образом продезинфицированы, что привело к нарушению санитарных и гигиенических норм и по неосторожности вызвало массовое заболевание военнослужащих, — сообщили в суде.

Подсудимой было предъявлено обвинение по статье 304, часть 1 Уголовного кодекса РК — «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».

На суде Козыбакова вину не признала, заявив, что часть военнослужащих накануне находились в увольнении и могли питаться вне части.

Все пострадавшие солдаты подтвердили обстоятельства происшествия, однако сообщили, что полностью выздоровели и претензий к заведующей не имеют.

Суд признал Козыбакову виновной, однако, применив закон об амнистии, освободил ее от основного наказания, назначив запрет на работу в сфере общественного питания сроком на один год.

Приговор не вступил в законную силу. Стороны имеют право обжаловать решение в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что в Туркестане во второй раз за полгода произошло массовое отравление посетителей кафе, где продавали фастфуд. Как выяснилось, это заведение уже закрывали за нарушение санитарных норм. Тогда пострадали более 68 человек.

Несмотря на запрет и предписание санитарных служб, кафе продолжило работу нелегально. На этот раз с признаками отравления к медикам обратились 14 человек. Возбуждено уголовное дело.