Уилл Смит примерил чапан из рук казахстанского блогера

Блогер, известный в соцсетях под ником @bydastann, встретил кинозвезду на мероприятии в Дубае. Дастана пригласили на ивент, организованный Instagram, где собрались всемирно известные блогеры и публичные персоны. Именно там он решился на спонтанный поступок — подарить актеру казахский национальный чапан.

Перед выступлением артиста блогер подготовил чапан и решил воспользоваться возможностью вручить его звезде. О своих планах он рассказал в Instagram-сторис незадолго до выхода Уилла Смита на сцену.

— Сейчас сюда через пять минут выйдет Уилл Смит. Я занял место в первом ряду, подготовил чапан и постараюсь надеть его на него. Помолитесь за меня, — сказал Дастан перед началом мероприятия.

После выступления актера блогеру удалось выйти на сцену и накинуть чапан на Уилла Смита. Этот момент он прокомментировал уже после события.

— Идет с нашим чапаном, — сказал Дастан.

По его словам, все произошло неожиданно и очень быстро.

— Ничего себе. Представьте сами: надел на Уилла Смита чапан совершенно неожиданно. Там больше никто не успел с ним сфотографироваться, только я успел, — поделился блогер в Instagram сторис.

Дастан Мухамедрахим известен в Instagram своими атмосферными видео о природе Казахстана. В его роликах — бескрайние степи, горные пейзажи, цветущие маковые поля, тюльпановые склоны и труднодоступные уголки страны, куда редко добираются туристы. Уже около девяти лет блогер путешествует по регионам Казахстана, снимая природные ландшафты и показывая страну с нетуристическойстороны.

На его страницу подписаны более 1,3 млн человек. Видео Дастана регулярно выходят за пределы казахстанской аудитории, набирая миллионы просмотров и лайков.

В комментариях иностранные пользователи часто признаются, что впервые открыли для себя природу Казахстана и удивлены её масштабом и разнообразием.