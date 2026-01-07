РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым

    Президент Казахстана подчеркнул, что православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества
    Фото: Акорда

    Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым

    Дорогие соотечественники!

    Поздравляю всех православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым!

    Этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии.

    Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей.

    Принципы единства, солидарности, взаимопомощи — это неотъемлемый элемент нашей государственной политики, незыблемый фундамент всех наших достижений. Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути Справедливости и Прогресса.

    От всего сердца желаю православным гражданам и всем жителям нашей страны крепкого здоровья и больших успехов!

    Пусть в каждом доме царит благополучие!

    Как сообщалось ранее, православные казахстанцы сегодня празднуют Рождество, как проходит праздничное богослужение - в фоторепортажах из Астаны и Алматы.

    Теги:
    Акорда Касым-Жомарт Токаев Рождество
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают