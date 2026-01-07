РУ
    23:43, 06 Январь 2026

    Рождественская ночь в Алматы: праздничное богослужение в Вознесенском соборе

    Православные христиане Казахстана отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Фотокорреспондент агентства Kazinform побывал на праздничном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Днем в 15:30 в Вознесенском кафедральном соборе Алматы состоялось праздничное богослужение. Главное же событие — Рождественская литургия — в Алматы и Астане начались 6 января в 23:00.

    Праздничные богослужения в эту ночь проходят во всех храмах страны. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организована прямая трансляция из Вознесенского кафедрального собора Алматы.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Задолго до начала службы к собору начали стекаться верующие: семьи с детьми, пожилые прихожане и молодежь. У входа прихожане зажигают свечи, создавая особую атмосферу рождественской ночи.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Перед собором работает городской каток, где с раннего вечера катаются дети и взрослые. Рядом жители и гости мегаполиса кормят голубей. Вокруг царит теплая и трогательная атмосфера. Уютная праздничная атмосфера ощущается повсюду, создавая настроение спокойного и радостного ожидания Рождества.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Собор заполнен прихожанами, внутри царит особая тишина и сосредоточенность. В храме звучат рождественские песнопения, чтение отрывков из Священного Писания, повествующие о рождении Иисуса Христа. Верующие зажигают свечи, молясь о мире, здоровье и благополучии близких.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    После службы прихожане поздравляли друг друга, желали друг другу мира, делились теплыми словами.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр призвал верующих разделить радость праздника с ближними, а также с теми, кто нуждается в поддержке и утешении.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Отметим, Рождество символизирует надежду, духовное обновление, оставаясь одним из самых значимых праздников для миллионов верующих по всему миру.

    По традиции, Рождество завершает сорокадневный пост, который заканчивается Сочельником 6 января.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Православное Рождество традиционно отмечается 7 января, тогда как католики празднуют его 25 декабря. Такая разница обусловлена календарными традициями: православие придерживается юлианского летоисчисления, а католицизм — григорианского, введенного позднее.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Отмечается, что в этом году Православная Церковь Казахстана отметит сразу несколько значимых дат: 60-летие преставления преподобноисповедника Севастиана Карагандинского и 25-летие обретения мощей преподобномучеников Серафима и Феогноста Алма-Атинских — небесных покровителей Казахстана. В связи с памятными датами запланировано проведение духовно-просветительских, научно-образовательных и культурных мероприятий.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Напомним, ранее Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр сообщил, что в этом году, как и в предыдущие годы, основным местом проведения рождественских торжеств станет Вознесенский кафедральный собор в Алматы.

    В Успенском кафедральном соборе Астаны — главном храме страны — праздничное богослужение совершит викарий Митрополичьего округа, епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Православной Церкви Казахстана.

