Как православные христиане Казахстана встретят Рождество
В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Казахстана пройдут рождественские богослужения, передает агентство Kazinform.
Как сообщил Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, в этом году, как и в предыдущие годы, основным местом проведения рождественских торжеств станет Вознесенский кафедральный собор в Алматы.
В Успенском кафедральном соборе Астаны — главном храме страны — праздничное богослужение совершит викарий Митрополичьего округа, епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Православной Церкви Казахстана.
Рождественские службы в Алматы и Астане начнутся 6 января в 23:00. В рождественскую ночь также будет организована прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы на YouTube-канале «Семиречье».
Кроме того, праздничные службы пройдут во всех православных храмах страны.
— В рамках празднования мы планируем принесение ковчегов с мощами наших казахстанских святых во все областные центры республики, — сказал он.
Глава Православной Церкви Казахстана призвал верующих разделить радость Рождества с ближними, а также с теми, кто нуждается в поддержке и утешении.
— Постараемся, чтобы для всех нас святочный период стал сугубо светлым и торжественным — через добрые дела, через слова утешения и ободрения, через сострадание и милосердие. Протянем руку помощи скорбящим, ободрим унывающих, посетим болящих, вспомним о тех, кто одинок. «Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек», — возвещает нам Священное Писание, — подчеркнул он.
Отмечается, что в этом году Православная Церковь Казахстана отметит сразу несколько значимых дат: 60-летие преставления преподобноисповедника Севастиана Карагандинского и 25-летие обретения мощей преподобномучеников Серафима и Феогноста Алма-Атинских — небесных покровителей Казахстана.
В связи с памятными датами запланировано проведение духовно-просветительских, научно-образовательных и культурных мероприятий.
Особым событием предстоящего года станет празднование 80-летия возвращения Православной Церкви Никольского собора города Алматы.
