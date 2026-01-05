Как православные христиане Казахстана встретят Рождество

Как сообщил Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, в этом году, как и в предыдущие годы, основным местом проведения рождественских торжеств станет Вознесенский кафедральный собор в Алматы.

Фото: Митрополичий округ в Республике Казахстан

В Успенском кафедральном соборе Астаны — главном храме страны — праздничное богослужение совершит викарий Митрополичьего округа, епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Православной Церкви Казахстана.

Рождественские службы в Алматы и Астане начнутся 6 января в 23:00. В рождественскую ночь также будет организована прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы на YouTube-канале «Семиречье».

Кроме того, праздничные службы пройдут во всех православных храмах страны.

— В рамках празднования мы планируем принесение ковчегов с мощами наших казахстанских святых во все областные центры республики, — сказал он.

Глава Православной Церкви Казахстана призвал верующих разделить радость Рождества с ближними, а также с теми, кто нуждается в поддержке и утешении.

— Постараемся, чтобы для всех нас святочный период стал сугубо светлым и торжественным — через добрые дела, через слова утешения и ободрения, через сострадание и милосердие. Протянем руку помощи скорбящим, ободрим унывающих, посетим болящих, вспомним о тех, кто одинок. «Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек», — возвещает нам Священное Писание, — подчеркнул он.

Отмечается, что в этом году Православная Церковь Казахстана отметит сразу несколько значимых дат: 60-летие преставления преподобноисповедника Севастиана Карагандинского и 25-летие обретения мощей преподобномучеников Серафима и Феогноста Алма-Атинских — небесных покровителей Казахстана.

В связи с памятными датами запланировано проведение духовно-просветительских, научно-образовательных и культурных мероприятий.

Особым событием предстоящего года станет празднование 80-летия возвращения Православной Церкви Никольского собора города Алматы.

Как проходило Рождество в Казахстане в прошлом году, читайте по ссылке.