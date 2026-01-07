Православные казахстанцы празднуют Рождество

Рождество Христово — это один из самых важных христианских праздников, отмечаемых верующими в более чем 100 странах мира. Этот день установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом.

По учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.

В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Казахстана прошли рождественские богослужения. По древней традиции праздничная божественная литургия совершается ночью и совпадает с последними часами 40-дневного поста. 7 января верующие садятся за праздничный стол, в этот же день с утра во всех храмах совершаются праздничные богослужения.

Основным местом проведения рождественских торжеств станет Вознесенский кафедральный собор в Алматы. В Успенском кафедральном соборе Астаны — главном храме страны — праздничное богослужение совершит викарий Митрополичьего округа, епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Православной Церкви Казахстана.

Ранее глава Православной Церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр призвал верующих разделить радость Рождества с ближними, а также с теми, кто нуждается в поддержке и утешении.

— Постараемся, чтобы для всех нас святочный период стал сугубо светлым и торжественным — через добрые дела, через слова утешения и ободрения, через сострадание и милосердие. Протянем руку помощи скорбящим, ободрим унывающих, посетим болящих, вспомним о тех, кто одинок. «Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек», — возвещает нам Священное Писание, — сказал он.

В этом году Православная Церковь Казахстана отметит сразу несколько значимых дат: 60-летие преставления преподобноисповедника Севастиана Карагандинского и 25-летие обретения мощей преподобномучеников Серафима и Феогноста Алма-Атинских — небесных покровителей Казахстана.

В связи с памятными датами запланировано проведение духовно-просветительских, научно-образовательных и культурных мероприятий.

Особым событием предстоящего года станет празднование 80-летия возвращения Православной Церкви Никольского собора города Алматы.

