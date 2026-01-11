РУ
    Проект «ҚОҢЫР: архив тишины» представит Казахстан на 61-й Венецианской биеннале

    Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявляет итоги конкурса кураторских предложений для Национального павильона РК на 61-й Венецианской биеннале 2026 года, передает Kazinform.

    Проект «ҚОҢЫР: архив тишины» представит Казахстан на 61-й Венецианской биеннале
    Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам голосования победителем стала концепция «ҚОҢЫР: архив тишины», куратор проекта – Сырлыбек Бекботаев.

    61-я Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 года. В указанные даты Национальный павильон Казахстана будет представлен в рамках программы Биеннале.

    Конкурс был проведен как элемент формирования прозрачной и устойчивой практики подготовки национального павильона. Прием заявок длился один месяц. Отбор прошел в два этапа: экспертная оценка материалов и онлайн-интервью с финалистами.

    Оценка осуществлялась по трем блокам: концептуальная целостность (до 25 баллов), менеджмент и реализация (до 20 баллов), опыт, этика и устойчивость (до 20 баллов). По каждому вопросу выставлялись баллы от 1 до 5, итог определялся по сумме.

    В финал первого этапа вышли три проекта. Во втором этапе жюри провело онлайн-интервью с каждым финалистом и по итогам обсуждения заполнило финальные формы голосования.

    Отборочная комиссия была сформирована по принципу междисциплинарной экспертизы и включила локальных и международных специалистов в области современного искусства, искусствоведения, независимого театра и музыки, а также представителей академического сообщества и государственных музеев.

    Конкурс был объявлен в ноябре 2025 года. Его цель – отбор концептуально и художественно цельного проекта, отражающего тему Биеннале 2026 года «In Minor Keys» и представляющего современное искусство Казахстана на международной арене.

    К участию приглашались кураторы и кураторские группы – граждане Республики Казахстан с опытом кураторской деятельности, приоритет предоставлялся кандидатам, работающим и проживающим в Казахстане.

    Сырлыбек Бекботаев – художник и куратор, живет и работает в Астане. Его практика связана с темами памяти и культурного наследия. В 2025 году он окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности «Культурология».

    Ранее деятелям культуры вручили государственные стипендии в Астане. В этом году государственной поддержкой отмечены 75 человек. Среди стипендиатов — как признанные мастера, так и талантливая молодежь, подающая большие надежды.

    Жанара Мухамедиярова
