    17:28, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Деятелям культуры вручили государственные стипендии в Астане

    В Астане состоялась церемония вручения государственных стипендий в области культуры. Стипендии от имени Главы государства вручила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает агентство Kazinform. 

    Деятелям культуры вручили государственные стипендии в Астане
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Президентская стипендия в области литературы и искусства вручается за большой вклад в развитие отечественной культуры. За все время государственных стипендий удостоились яркие дарования, которые способны внести существенный вклад в будущее казахстанского искусства.

    Деятелям культуры вручили государственные стипендии в Астане
    Фото: Kazinform

    В этом году государственной поддержкой отмечены 75 человек. Среди стипендиатов — как признанные мастера, так и талантливая молодежь, подающая большие надежды.

    Деятелям культуры вручили государственные стипендии в Астане
    Фото: Kazinform

    Ежегодное присуждение стипендий является свидетельством внимания государства к творческому сообществу и молодым талантам, а также признанием их вклада в развитие казахстанской культуры и ее продвижения на международной арене. 

    Деятелям культуры вручили государственные стипендии в Астане
    Фото: Kazinform

    В их числе — Жандарбек Малибеков, Меруерт Утекешова, Роза Муканова, Самал Еслямова, Ермек Асылханов, Кайрат Байбосынов и другие.

    Отдельно отмечены и молодые таланты, включая оперную певицу Марию Мудряк, актрису театра Алтынай Нурбек, актера театра и кино Базила Султангазы, актрису Екатерину Максим и других. Каждый из них уже добился значимых результатов и вносит вклад в укрепление международного признания казахстанской культуры.

    Деятелям культуры вручили государственные стипендии в Астане
    Фото: Kazinform

    Такая мера поддержки государства направлена на повышение профессионального мастерства, развитие и сохранение национального культурного наследия в различных сферах, а также способствует реализации новых идей и проектов.

    В Минкультуры также отметили, что в Казахстане последовательно ведется работа не только по поддержке представителей сферы, но и по укреплению культурной инфраструктуры и расширению возможностей для творчества.

    Деятелям культуры вручили государственные стипендии в Астане
    Фото: Kazinform

    — За последние 5 лет в Казахстане открыто более 150 новых объектовкультуры, в их числе 9 театров, 18 музеев и более 50 библиотек. Построено 4 здания районных государственных архивов на 200 тысяч единиц хранения.  Кроме того, статус «Национальный» получили 11, статус «Академический» — 9 организаций культуры, — сообщили в ведомстве. 

    Важной частью остается и развитие литературы. Особое место здесь занимают Президентская литературная премия — это специальная награда для молодых писателей и поэтов, учреждённая в 2023 году для поддержки нового поколения литераторов, Национальная литературная премия «Айбоз», учрежденная в 2022 годупомогает открывать и продвигать современных авторов.

    — За все время обладателями этих литературных премий стали 40 человек. Практические результаты работы отражаются и в издательской деятельности. В 2025 году выпущено 119 наименований литературы общим тиражом 240 500 экземпляров, которые были распределены по общедоступным библиотекам страны. Наряду с этим, в рамках «Года рабочих профессий» организован республиканский конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», призванный показать значимость труда через художественные произведения, — добавили в Минкультуры. 

