    13:30, 09 Январь 2026 | GMT +5

    На что супруги из Астаны потратили 1,3 млрд тенге, собранные на лечение ребенка

    В суде Астаны раскрыли детали расходования благотворительных средств по делу супругов Даулета и Толкын Тотакановых, осужденных за мошенничество под видом сбора денег на лечение ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Freepik

    Суд установил, что в период с 2020 по 2024 годы супруги организовали сбор денег в соцсетях для лечения своего сына, страдающего тяжёлыми заболеваниями.

    — В результате на счета Толкын Тотакановой и её матери поступили денежные средства в общей сумме около 2,2 млрд тенге, в том числе 1,4 млрд тенге в виде пожертвований. Значительная часть собранных пожертвований была использована не на лечение ребёнка, а на личные нужды супругов, — сообщили в суде.

    По данным суда, собранные деньги они потратили на приобретение недвижимого и движимого имущества:

    — Покупка двух квартир на общую сумму 47 миллионов тенге;
    — Земельные участки на общую сумму 8 миллионов тенге;
    — Автомобиль марки «LEXUS RX 300» стоимостью 28 млн. тенге;
    — Автомобиль марки «Hyundai Santa Fe» стоимостью 8,2 млн. тенге;
    — Автомобиль марки «Toyota Camry 75» стоимостью 15 млн. тенге;
    — Автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado 150» за неустановленную сумму.

    По подсчетам суда, Тотакановы потратили 9,7 млн тенге на приобретение брендовых товаров и участие в азартных играх.

    Кроме того, 481 миллион тенге они использовали для оплаты услуг рекламной платформы «Facebook Ads».

    На погашение долговых обязательств они направили сумму 349,5 млн тенге.

    В итоге суд выяснил, что на лечение ребенка супруги направили 6,4 миллиона тенге.

    Также установлено получение дохода в виде процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах.

    Напомним, суд признал Даулета и Толкын Тотакановых виновными по двум статьям Уголовного кодекса РК:

    — пункту 2 части 4 статьи 190 «Мошенничество в особо крупном размере»;

     — пункту 1 части 2 статьи 218 УК «Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору».

    По совокупности преступлений суд назначил Даулету и Толкын Тотакановым по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в УИС средней безопасности. Суд также постановил конфисковать их имущество.

    При этом Толкын Тотакановой предоставили отсрочку отбывания наказания на 2 года в связи с тем, что она воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
