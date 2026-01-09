На что супруги из Астаны потратили 1,3 млрд тенге, собранные на лечение ребенка

Суд установил, что в период с 2020 по 2024 годы супруги организовали сбор денег в соцсетях для лечения своего сына, страдающего тяжёлыми заболеваниями.

— В результате на счета Толкын Тотакановой и её матери поступили денежные средства в общей сумме около 2,2 млрд тенге, в том числе 1,4 млрд тенге в виде пожертвований. Значительная часть собранных пожертвований была использована не на лечение ребёнка, а на личные нужды супругов, — сообщили в суде.

По данным суда, собранные деньги они потратили на приобретение недвижимого и движимого имущества:

— Покупка двух квартир на общую сумму 47 миллионов тенге;

— Земельные участки на общую сумму 8 миллионов тенге;

— Автомобиль марки «LEXUS RX 300» стоимостью 28 млн. тенге;

— Автомобиль марки «Hyundai Santa Fe» стоимостью 8,2 млн. тенге;

— Автомобиль марки «Toyota Camry 75» стоимостью 15 млн. тенге;

— Автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado 150» за неустановленную сумму.

По подсчетам суда, Тотакановы потратили 9,7 млн тенге на приобретение брендовых товаров и участие в азартных играх.

Кроме того, 481 миллион тенге они использовали для оплаты услуг рекламной платформы «Facebook Ads».

На погашение долговых обязательств они направили сумму 349,5 млн тенге.

В итоге суд выяснил, что на лечение ребенка супруги направили 6,4 миллиона тенге.

Также установлено получение дохода в виде процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах.

Напомним, суд признал Даулета и Толкын Тотакановых виновными по двум статьям Уголовного кодекса РК:

— пункту 2 части 4 статьи 190 «Мошенничество в особо крупном размере»;

— пункту 1 части 2 статьи 218 УК «Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору».

По совокупности преступлений суд назначил Даулету и Толкын Тотакановым по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в УИС средней безопасности. Суд также постановил конфисковать их имущество.

При этом Толкын Тотакановой предоставили отсрочку отбывания наказания на 2 года в связи с тем, что она воспитывает несовершеннолетнего ребенка.