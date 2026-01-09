Супруги потратили 1,3 млрд тенге, собранные на лечение: суд вынес приговор в Астане

Суд признал Даулета и Толкын Тотакановых виновными по двум статьям Уголовного кодекса РК:

- пункту 2 части 4 статьи 190 «Мошенничество в особо крупном размере»;

- пункту 1 части 2 статьи 218 УК «Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору».

По совокупности преступлений суд назначил Даулету и Толкын Тотакановым по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в УИС средней безопасности. Суд также постановил конфисковать их имущество.

Им также запретили заниматься благотворительной деятельностью на 10 лет.

Как установил суд, в период с 2020 по 2024 годы супруги через страницу в Instagram @altair_tota организовали сбор пожертвований, распространяя ложные сведения о тяжелом заболевании своего ребенка и необходимости срочного лечения. Для привлечения средств они использовали эмоциональные обращения к подписчикам и вводили жертв в заблуждение относительно целей сборов.

Суд пришел к выводу, что значительную часть собранных средств (свыше 1,3 млрд тенге) подсудимые использовали в личных целях.

Ранее в суде с последним словом выступила подсудимая Толкын Тотаканова. Она сказала, что семья действительно собирала деньги для тяжело больного сына и ездила лечить его в Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Россию. На это супруги потратили 160 млн тенге, что, по ее словам, они доказали в судебном следствии, а большинство денег ушло на погашение долгов.

Напомним, в июле 2025 года стало известно, что супруги подозреваются в хищении 1,3 млрд тенге.

