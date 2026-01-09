Дело о хищении 1,3 млрд тенге на лечение ребенка: последнее слово подсудимых

На скамье подсудимых — Даулет и Толкын Тотакановы. По версии следствия, в период с 2020 по 2024 годы они вели сбор пожертвований для лечения своего сына, однако значительную сумму этих денег — 1,3 млрд тенге потратили в личных целях.

Им предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РК:

• пункту 2 части 4 статьи 190 «Мошенничество в особо крупном размере»;

• пункту 1 части 2 статьи 218 УК «Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору».

Суд предоставил подсудимой Толкын Тотакановой последнее слово.



В своем выступлении она сказала, что семья действительно собирала деньги для тяжело больного сына и ездила лечить его в Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Россию. На это супруги потратили 160 млн тенге, что, по ее словам, они доказали в судебном следствии.

— Параллельно с этим я оказалась жертвой процентщиков. Деньги изначально я занимала только ради лечения своего сына. Но со временем эти люди начали вымогать, угрожать убийством, расправой. И за 5 лет они у нас забрали более 700 млн тенге. И это подтверждают аудиторы. Потерпевшие также являются процентщицами. Я им заплатила более 40 млн тенге, это я тоже подтвердила аудитом, — сказала Тотаканова.

Во время выступления подсудимая также попросила суд исключить их из числа потерпевших.

— Уважаемый суд, в моих действиях не было злого умысла. Мы не преследовали целя обогащения. У нас нет элитных квартир, автомобилей. У нас нет миллиардов. Расследование, следствие доказало, что у нас нет миллиардов. Сам прокурор сказал, что у нас есть только двухкомнатная квартира, и та находится в банке в залоге. И это единственное жилье семьи. Уважаемый суд, я уже слишком высокую цену заплатила здоровьем, здоровьем сына, репутацией, семьей. Мы уже проходим 6 лет очень тяжелый путь. Мы 6 лет уже боремся за здоровье нашего сына, — сказала она.

Напомним, в июле 2025 года стало известно, что супруги подозреваются в хищении 1,3 млрд тенге.

По данным пресс-службы суда, «в период с 2020 по 2024 годы через аккаунт в Instagram (@altair_tota), используя эмоциональные обращения и ложные сведения о болезни своего ребёнка, организовали сбор пожертвований якобы на его лечение».

— При этом значительная часть средств (свыше 1,3 млрд тенге) была потрачена на личные нужды — азартные игры, брендовую одежду, поездки и др. Для переводов использовались счета Тотакановой, её матери и даже недееспособной бабушки, умершей в 2021 году, — сообщили в суде.





