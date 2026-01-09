РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:50, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Скончался третий студент из Индии после ДТП под Алматы

    Скончался третий студент из Индии, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы – Бишкек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Скончался третий студент из Индии после ДТП под Алматы
    Скриншоты из видео ДП Алматинской области

    Об этом сообщили в посольстве Индии в Казахстане.

    — С глубоким сожалением сообщаем, что сегодня утром в больнице умер Рахул Ядав, 2001 года рождения, который с 6 января находился в реанимации после трагического инцидента, — говорится в сообщении диппредставительства.

    Сейчас решается вопрос о транспортировке его тела на родину.

    По данным посольства, тела двух погибших в автокатастрофе студентов из Индии — Карана Пармара и Ришираджа Байрата — сегодня отправлены на родину.

    В посольстве выразили соболезнования семьям погибших.

    Напомним, ДТП произошло на 86-м километре автодороги «Алматы — Бишкек».

    По предварительным данным полиции Алматинской области, водитель «Toyota Alphard» не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. В результате водитель погиб на месте, двое пассажиров скончались в больнице, еще трое с травмами были госпитализированы.

    Теги:
    ДТП Индия Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают