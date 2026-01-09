Скончался третий студент из Индии после ДТП под Алматы
Скончался третий студент из Индии, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы – Бишкек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщили в посольстве Индии в Казахстане.
— С глубоким сожалением сообщаем, что сегодня утром в больнице умер Рахул Ядав, 2001 года рождения, который с 6 января находился в реанимации после трагического инцидента, — говорится в сообщении диппредставительства.
Сейчас решается вопрос о транспортировке его тела на родину.
По данным посольства, тела двух погибших в автокатастрофе студентов из Индии — Карана Пармара и Ришираджа Байрата — сегодня отправлены на родину.
В посольстве выразили соболезнования семьям погибших.
Напомним, ДТП произошло на 86-м километре автодороги «Алматы — Бишкек».
По предварительным данным полиции Алматинской области, водитель «Toyota Alphard» не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. В результате водитель погиб на месте, двое пассажиров скончались в больнице, еще трое с травмами были госпитализированы.