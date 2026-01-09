Скончался третий студент из Индии после ДТП под Алматы

Об этом сообщили в посольстве Индии в Казахстане.

— С глубоким сожалением сообщаем, что сегодня утром в больнице умер Рахул Ядав, 2001 года рождения, который с 6 января находился в реанимации после трагического инцидента, — говорится в сообщении диппредставительства.

Сейчас решается вопрос о транспортировке его тела на родину.

По данным посольства, тела двух погибших в автокатастрофе студентов из Индии — Карана Пармара и Ришираджа Байрата — сегодня отправлены на родину.

В посольстве выразили соболезнования семьям погибших.

Напомним, ДТП произошло на 86-м километре автодороги «Алматы — Бишкек».

По предварительным данным полиции Алматинской области, водитель «Toyota Alphard» не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. В результате водитель погиб на месте, двое пассажиров скончались в больнице, еще трое с травмами были госпитализированы.



