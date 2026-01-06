Тарифы мобильной связи в Казахстане растут из-за инвестиций в 5G

— Министерство не является регулятором тарифов, в том числе в телеком-отрасли. Здесь хочу отметить несколько вещей. Мы все должны понимать, что любое развитие предполагает инвестиционные затраты — инвестиционные затраты со стороны самих компаний, осуществляющих эту деятельность. Так, с 2023 года операторы связи инвестировали более 700 млрд тенге в инфраструктуру. В настоящее время активно идет установка базовых станций, в том числе 5G, по новому стандарту. Там, где это возможно, устанавливаются антенно-мачтовые сооружения для того, чтобы закрыть вопрос по тем или иным белым пятнам, или там, где скорость не отвечает современным стандартам, — пояснил он.

По словам Коняшкина, операторы связи в отдельных случаях имеют право на повышение тарифов.

— Здесь необходимо отметить, что существует уполномоченный орган, который контролирует тарифы и имеет возможность проводить соответствующие проверки. Мы же здесь выступаем больше как драйвер развития отрасли в целом и как государственный орган, уполномоченный на повышение качества самой связи, а не сервисов и пакетов внутри. То есть мы должны обеспечить наших граждан качественной мобильной связью и качественным мобильным интернетом в данном случае, — отметил первый вице-министр.

Ростислав Коняшкин добавил, что лично не получал уведомлений о повышении тарифов от своего мобильного оператора и не припоминает, чтобы стоимость используемого им тарифного пакета увеличивалась.

Ранее в Казахстане утвердили правила ввоза и применения сим-боксов.