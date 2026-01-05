Два ведомства работали на одном поле - Токаев о причинах передачи КНБ функций Антикора

— В социальных сетях некоторые комментаторы утверждают, что борьба с коррупцией больше не является приоритетом государственной политики. В качестве одного из аргументов приводят утрату Антикором самостоятельного статуса. В чем смысл этой реформы? , — спросили Президента в интервью газете «Turkistan».

Глава государства заявил, что считает такие высказывания незрелыми или идущими от «лукавого».

— Антикоррупционная служба как отдельный государственный орган успешно выполняла поставленные перед ней задачи. Претензий к ней нет. Но возникла проблема совмещения функций Антикора и КНБ, который тоже занимается вопросами борьбы с коррупцией. Два ведомства работали на одном поле. Это стало вредить делу государственной важности. Борьба с коррупцией на всех уровнях остается приоритетом государственной политики. Здесь не должно быть сомнений, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, принятое решение позволит привлекать к ответственности не столько рядовых участников, сколько идеологов и организаторов преступных схем. При этом упор по-прежнему будет сделан на профилактическую и просветительскую работу, которая сейчас находится в ведении Агентства по делам государственной службы.

— В целом, неприятие коррупции должно закладываться с малых лет, решающую роль здесь должны сыграть школы, общественные организации, гражданские активисты и, конечно, родители. Тогда в стране возникнет культура нулевой терпимости к коррупции. Спецслужба сфокусируется на адресной борьбе с коррупцией, с отказом от погони за количественными показателями. Тогда государственные служащие обретут уверенность при принятии решений, будут работать без оглядки на правоохранителей, — сказал Президент.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.