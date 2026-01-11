Казахстанка Анар Бурашева покорила семь высочайших вершин мира

Как стало известно из сообщения Анар Бурашевой в Instagram, это стало возможным после того, как она поднялась на массив Винсон в Антарктиде.

— История длиною в два года. Проект «7 вершин». Первая женщина из Казахстана и Центральной Азии. Пока я не могу описать все эмоции — их слишком много, — сообщила Анар.

За два года отважная альпинистка покорила Эверест (8818 м), Аконкагуа (6962 м), Денали (6194 м), Килиманджаро (5895 м), Эльбрус (5642 м), массив Винсон (4897 м) и Пирамиду Карстенз (4884 м).

Напомним, в интервью корреспонденту агентства Kazinform Анар Бурашева поделилась своими планами и рассказала о впечатлениях после восхождения в мае 2024 года на самую высокую гору мира — Эверест.