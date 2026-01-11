РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:32, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанка Анар Бурашева покорила семь высочайших вершин мира

    Прославленная альпинистка Анар Бурашева стала первой женщиной в истории Казахстана и Центральной Азии, покорившей все семь высочайших вершин на всех континентах мира и выполнившей программу «Семь вершин» (Seven Summits), передает Kazinform.

    Анар Бурашева покорила семь высочайших вершин мира
    Фото: instagram.com/anar_burasheva/

    Как стало известно из сообщения Анар Бурашевой в Instagram, это стало возможным после того, как она поднялась на массив Винсон в Антарктиде.

     — История длиною в два года. Проект «7 вершин». Первая женщина из Казахстана и Центральной Азии. Пока я не могу описать все эмоции — их слишком много, — сообщила Анар.

    За два года отважная альпинистка покорила Эверест (8818 м), Аконкагуа (6962 м), Денали (6194 м), Килиманджаро (5895 м), Эльбрус (5642 м), массив Винсон (4897 м) и Пирамиду Карстенз (4884 м).

    Напомним, в интервью корреспонденту агентства Kazinform Анар Бурашева поделилась своими планами и рассказала о впечатлениях после восхождения в мае 2024 года на самую высокую гору мира — Эверест.

    Теги:
    Спорт Горы Видео Общество Альпинисты
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают