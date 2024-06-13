Анар Бурашева стала первой казашкой, которой покорилась величественная гора планеты — Эверест. В интервью корреспонденту агентства Kazinform прославленная альпинистка поделилась своими планами и рассказала о впечатлениях после восхождения на самую высокую гору мира.

— После Килиманджаро мы поздравляли друг друга с успешным восхождением, и тут прозвучала фраза: «Куда дальше? А может выше, на Эверест?» — вспоминает Анар. — Мы тогда переглянулись с Максутом и Альмиром и поняли, что можем и хотим! По возвращению в Алматы в офисе компании Everest Development состоялся разговор с руководством компании, на который мы с Альмиром пригласили Максута Жумаева. Наши руководители сразу поддержали идею, хотя организация экспедиции требовала немалых затрат. Сразу после этого началась подготовка, превратившаяся в увлекательную эпопею, за что я очень благодарна всем, принявшим участие, словом и делом поддержавших наше предложение. Не хочу останавливаться на достигнутом, и, наверное, очень удивила своих руководителей, когда первое, что я сказала, увидев их по возвращении: «Надо продолжать!». Я бы очень хотела принять участие в программе «7 вершин» и взойти на высочайшие горы всех континентов. Тем более, что у меня уже есть в зачете африканский Килиманджаро и высочайший пик Евразии и всей планеты — Эверест, — рассказывает Анар.

Фото: кадр из видео

По словам первой казашки, покорившей Эверест, она верит, что мысли материализуются.

— Чувствовала огромную поддержку соотечественников. Очень много людей писали слова, внушавшие уверенность. Даже в лагерь к нам приезжали казахстанцы и привозили всякие вкусняшки. Можно быть стопроцентно готовым физически, однако, в первую очередь чтобы покорить Эверест необходимо быть готовым морально. Весь наш маршрут был голубой лед, летели камни. В меня прилетел камень, ничего страшного не произошло, однако в такие моменты, конечно, деморализуешься, — рассказала альпинистка.

Фото: кадр из видео

Анар рассказала о психологическом давлении на поднимающихся в гору.

— Мой наставник Максут Жумаев — уважаемая личность в мире альпинизма. Все участники восхождения пытались попасть с ним в один лагерь. На вершине Эверест одна помеха и конкуренция — это нечеловеческие условия. От слова совсем (смеётся). Все люди, которые желают взойти на Эверест молят о ясной, безветренной погоде. В прошлом году 18 человек остались там навсегда. Ежегодно погибает большое количество альпинистов и туристов, и учитывать приходится сотни и тысячи мелочей и нюансов, чтобы не случилось трагедии. Но я все равно хочу снова вернуться на эту легендарную и величественную вершину мира, — поделилась девушка.

Анар Бурашева подчеркнула, что поднявшись на пик Эверест, она испытала чувство выполненного долга.