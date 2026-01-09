Субсидии «на бумаге»: в Туркестанской области похищали деньги в сельском хозяйстве

Многомиллионные госсубсидии, выделенные на поддержку сельского хозяйства, оказались в центре расследования. Специальные прокуроры установили, что в 2020–2023 годах предприниматели незаконно получали бюджетные средства, пользуясь пробелами в системе ветеринарного контроля.

В частности, отдельные крестьянские хозяйства использовали данные из информационной системы «Идентификация сельскохозяйственных животных» (ИСЖ) о поголовье, которое фактически уже было реализовано третьим лицам. Несмотря на это, на «виртуальный» скот оформлялись выплаты из бюджета.

— Так, только крестьянское хозяйство «Б» незаконно использовало сведения о 440 головах крупного рогатого скота и 5 088 головах мелкого рогатого скота, оформив на них субсидии, — сообщили в областной прокуратуре.

По данным надзорного органа, общий ущерб государству по выявленным эпизодам составил 271 миллион тенге, что квалифицируется как хищение в особо крупном размере. В отношении пятерых фигурантов дела был вынесен обвинительный приговор.

— Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до шести с половиной лет. В доход государства взыскано 140 миллионов тенге, — отметили в прокуратуре.

Проверка также показала, что хищения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны ветеринарной службы.

Кроме того, в Туркестанской области сейчас расследуются дополнительные аналогичные факты хищений на сумму свыше 300 миллионов тенге. В ближайшее время материалы дела направят в суд.

Ранее сообщалось о расследовании хищений на сумму 600 миллионов тенге, к которым, по данным следствия, могут быть причастны агрокомпании Костанайской области.