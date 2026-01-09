РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:48, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Субсидии «на бумаге»: в Туркестанской области похищали деньги в сельском хозяйстве

    Как сообщили в надзорных органах, выявленные факты не носят единичный характер. В орбиту уголовного преследования попали аналогичные эпизоды, превышающие ущерб в 300 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скот, окот, животные, коровы, лошади, овцы
    Фото: Ризабек Нусипбек/Kazinform

    Многомиллионные госсубсидии, выделенные на поддержку сельского хозяйства, оказались в центре расследования. Специальные прокуроры установили, что в 2020–2023 годах предприниматели незаконно получали бюджетные средства, пользуясь пробелами в системе ветеринарного контроля.

    В частности, отдельные крестьянские хозяйства использовали данные из информационной системы «Идентификация сельскохозяйственных животных» (ИСЖ) о поголовье, которое фактически уже было реализовано третьим лицам. Несмотря на это, на «виртуальный» скот оформлялись выплаты из бюджета.

    — Так, только крестьянское хозяйство «Б» незаконно использовало сведения о 440 головах крупного рогатого скота и 5 088 головах мелкого рогатого скота, оформив на них субсидии, — сообщили в областной прокуратуре.

    По данным надзорного органа, общий ущерб государству по выявленным эпизодам составил 271 миллион тенге, что квалифицируется как хищение в особо крупном размере. В отношении пятерых фигурантов дела был вынесен обвинительный приговор.

    — Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до шести с половиной лет. В доход государства взыскано 140 миллионов тенге, — отметили в прокуратуре.

    Проверка также показала, что хищения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны ветеринарной службы.

    Кроме того, в Туркестанской области сейчас расследуются дополнительные аналогичные факты хищений на сумму свыше 300 миллионов тенге. В ближайшее время материалы дела направят в суд.

    Ранее сообщалось о расследовании хищений на сумму 600 миллионов тенге, к которым, по данным следствия, могут быть причастны агрокомпании Костанайской области.

    Теги:
    Сельское хозяйство Хищение Туркестанская область Регионы Казахстана Скот Субсидии
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают