Агрокомпании Костанайской области подозревают в хищении 600 миллионов тенге

По данным следствия, к противоправным действиям могут быть причастны руководящие лица ТОО «ДостыкЖерАгро», ТОО «ДостыкХимАгро», ТОО «КарамайАгро» и ИП «ДостыкСервис».

Установлено, что в период с весны 2020 года по апрель 2024 года они, действуя путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателей, не произвели оплату за приобретённые средства защиты растений — гербициды и пестициды. В результате поставщикам причинен ущерб на сумму более 600 млн тенге.

Дело находится в производстве, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее в нефтегазовой сфере РК выявили ущерб на 14 млрд тенге.