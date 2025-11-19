Агрокомпании Костанайской области подозревают в хищении 600 миллионов тенге
Департамент экономических расследований по Костанайской области Агентства РК по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по мошенничеству в отношении должностных лиц ряда сельскохозяйственных компаний, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным следствия, к противоправным действиям могут быть причастны руководящие лица ТОО «ДостыкЖерАгро», ТОО «ДостыкХимАгро», ТОО «КарамайАгро» и ИП «ДостыкСервис».
Установлено, что в период с весны 2020 года по апрель 2024 года они, действуя путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателей, не произвели оплату за приобретённые средства защиты растений — гербициды и пестициды. В результате поставщикам причинен ущерб на сумму более 600 млн тенге.
Дело находится в производстве, проводятся необходимые следственные мероприятия.
Ранее в нефтегазовой сфере РК выявили ущерб на 14 млрд тенге.