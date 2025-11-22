100 тысяч фантомных баранов: 271 млн тенге субсидий присвоили ветеринары в Туркестанской области

Специальные прокуроры управления досудебного расследования прокуратуры Туркестанской области завершили расследование уголовного дела о масштабном хищении субсидий и направили его в суд.

Как установлено следствием, четверо сотрудников районной ветеринарной службы вместе с жителем одного из сел, вступив в предварительный сговор, незаконно внесли в информационную систему данные о якобы принадлежащих фермерским хозяйствам около 100 тысяч голов мелкого рогатого скота, которого в действительности не существовало.

На основании этих фиктивных сведений подозреваемые оформили получение субсидий и похитили 271 миллион тенге, которые затем распределили между собой.

— Туркестанским городским судом пятеро подозреваемых признаны виновными в мошенничестве, связанном с подделкой документов на несуществующий скот и хищением субсидий, — сообщили в областной прокуратуре.

Четверо участников схемы приговорены к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Еще одному фигуранту назначено наказание в виде ограничения свободы, после чего суд прекратил производство по делу в связи с применением акта помилования.

В пользу государства взыскано 50 миллионов тенге, а также наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 120 миллионов тенге.

— Прокуратура Туркестанской области напоминает, что за хищение субсидий, выделенных из государственного бюджета, предусмотрена уголовная ответственность. За такие действия законом установлено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Костанайской области осудили мошенников за хищение 96 млн тенге субсидий на удешевление корма для скота и ведения селекционной работы.





