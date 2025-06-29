Айбын, Налоговый кодекс и «львиная грива» — чем запомнилась уходящая неделя

Неделя с Президентом: от «Безопасного города» до цифровых инвестиций

Рабочая неделя Касым-Жомарта Токаева охватила ключевые направления внутренней политики, международного сотрудничества, безопасности и духовного единства.

Президент начал неделю с поздравления полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками и выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов, объявив о старте недели «Закона и Порядка». Подписан Закон об амнистии, предложено создание отдельного подразделения МВД по профилактике правонарушений и внедрение платформы «Безопасный город». Подчеркнуто снижение преступности в общественных местах на 80% с 2019 года, усиление борьбы с наркобизнесом, мошенничеством, семейным насилием и решение проблемы безосновательного уголовного преследования бизнеса.

Также были вручены госнаграды сотрудникам и семьям погибших при исполнении долга — Ляззат Мукановой, Анель Забикулиной, Гульжан Байтурсыновой и династии Зайнулиных. Глава государства особо отметил аксакалов, в чьих селах не зафиксировано преступлений. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции. И поздравил судей и работников суда с профессиональным праздником.

В продолжение недели в Акорде прошел 37-й Совет иностранных инвесторов. Президент рассказал о росте ВВП Казахстана на 6% за 5 месяцев и обозначил приоритеты: запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы, новый Налоговый кодекс, развитие переработки сырья, машиностроения, агросектора и инфраструктуры. На полях Совета Глава государства провел отдельные встречи с руководителями международных компаний — Wabtec, Philip Morris, Citi Bank, Glencore, подтвердив поддержку стратегических инвестпроектов.

Фото: Акорда

Президент на этой неделе поздравил и представителей СМИ с профессиональным праздником. Он отметил вклад СМИ в реализацию реформ и выразил уверенность, что журналистика адаптируется к цифровым вызовам и эпохе ИИ. В заключение Токаев поблагодарил корифеев казахстанской журналистики.

В уходящие 7 дней Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. И посетил с рабочей поездкой Актюбинскую область, где возложил цветы к Мемориалу Алии Молдагуловой в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза.

Здесь же Президент открыл XI международный военно-патриотический сбор «Айбын», в котором участвуют 800 юношей и девушек из шести стран. В своей речи он отметил важность армейской службы, преемственности поколений и укрепления безопасности. Президент осмотрел инновационный учебно-тренировочный комплекс FPV-дронов и проекты кружка Smart Sarbaz.

Также Глава государства принял участие в заседании Евразийского экономического форума и Высшего совета ЕАЭС в Минске. В своем выступлении он призвал к углублению интеграции, цифровизации экономик и совместному развитию искусственного интеллекта. На заседании ВЕЭС в расширенном составе обсуждены и актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами.

Законы недели: налоговая реформа, модернизация и оборона

Финансовые реформы, безопасность и экология — в центре законотворческой повестки уходящей недели.

Сенат вернул в Мажилис проект нового Налогового кодекса с уточнениями. Законопроект предусматривает прогрессивные ставки индивидуального подоходного налога, вводит налогообложение предметов роскоши, сохраняет льготы для инвесторов и нерезидентов, а также уточняет сроки вступления в силу налоговых изменений. Мажилис согласился с поправками.

Глава государства подписал изменения по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления госсобственностью. Поправки усиливают противопожарные меры, модернизируют систему реагирования на ЧС, вводят гарантии для добровольцев и спасателей. Дополнительно расширены полномочия МЧС, уточнен порядок проверки объектов с высоким риском и внедрен механизм оперативного реагирования в сейсмоопасных регионах.

На фоне износа сетей в Сенате обсудили законопроект о модернизации ЖКХ и энергетики. Почти 13 трлн тенге планируется направить на обновление тепло- и водоснабжения, ремонт изношенного оборудования и повышение надежности инфраструктуры. Подчеркивается: более трети электростанций сегодня находятся в критическом состоянии.

Продолжается усиление оборонной политики. Сенат одобрил закон, возвращающий полномочия по гособоронзаказу Министерству обороны. Военное ведомство снова становится единым уполномоченным органом, а военно-патриотическая работа будет охватывать школы и колледжи. Вводятся категории «жас-сарбаз» и «жас-айбын», расширяются соцгарантии для контрактников и призывников.

Подписан закон о поправках в ряд кодексов по вопросам охраны природы, управления зеленым поясом Астаны и внедрения углеродных офсетов. Казахстан начинает применять принципы «зеленой экономики» на практике, в том числе через восстановление лесов и поддержку климатических проектов. Также вводится система гарантирования займов для предпринимателей, не имеющих достаточного залога.

Дополнительно Президент ратифицировал изменения в договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития — шаг к усилению экономической интеграции в рамках ЕАЭС.

Правительство и Парламент: бюджет, зарплаты и камеры на улицах

Финансовая устойчивость, новые меры поддержки граждан и технологические перемены — эти темы стали основой совместного заседания Парламента и решений Кабмина на неделе.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о планах поэтапного сокращения дефицита бюджета: с 2,7% в этом году — до 1,4% к 2028-му. Поддержка этому — налоговая реформа, которая, по оценкам, обеспечит дополнительные 3 трлн тенге в бюджет уже с будущего года. Средства направят на транспортную, энергетическую и инженерную инфраструктуру.

Социальные приоритеты тоже получили продолжение: с 2026 года в Казахстане повысят минимальную заработную плату. Методика ее расчета впервые будет учитывать производительность труда, инфляцию и медианный доход по регионам. Также с нового года вырастут пенсии и пособия — на эти цели предусмотрено более 622 млрд тенге.

В здравоохранении — кадровый прорыв. Дефицит врачей сократился на 20% благодаря мерам по жилью, выплатам и страхованию. А с 2026 года начнется вакцинация мальчиков от ВПЧ — шаг, направленный на защиту от онкозаболеваний не только женщин, но и мужчин. Минздрав напоминает: такую практику уже внедрили 76 стран.

На неделе обозначены и направления цифровизации. До конца года единый платежный документ за коммунальные услуги охватит сельские населенные пункты. Также появится цифровая платформа ЖКХ с единой базой абонентов и инфраструктуры. А в сфере правопорядка в стране планируют установить до 15 камер видеонаблюдения на каждые 100 человек — сегодня уже работает 1,4 миллиона устройств, 386 тысяч подключены к полиции. Благодаря этому выявлены тысячи преступлений и административных нарушений.

Меры усиливаются и в правовом поле: с 1 сентября 2025 года ужесточается наказание за мелкое хулиганство. За нецензурную брань и мелкие нарушения теперь предусмотрен штраф почти в 79 тыс. тенге, а также общественные работы или арест.

В экономике — новые горизонты. Казахстан расширяет экспорт муки: к традиционным рынкам ЦА и России добавляются направления в страны Ближнего Востока и Африки. Оптимизация логистики по Транскаспийскому коридору уже сократила сроки доставки с 25 до 13 дней. Также на неделе Министр нацэкономики Серик Жумангарин объяснил, что повышение налогов для банков — мера для сдерживания потребительского кредитования и инфляции. По его словам, чрезмерное потребление стало одной из причин роста цен.

Обозначены и стратегические проекты. До конца года планируется подписать межправительственное соглашение с Россией по строительству АЭС. Предполагаемая стоимость — не менее $14 млрд, запуск — в течение 7 лет. А в аэрокосмической сфере уточнены сроки старта ракетного комплекса «Байтерек»: с 2028 года начнутся регулярные запуски, часть из них обеспечит российская сторона.

Громкие суды недели: пожары, миллиарды и «дарение» младенцев

Неделя отметилась рядом резонансных дел, вызвавших широкий общественный отклик. На фоне затяжного скандала вокруг фонда «Біз біргеміз» Верховный суд допустил возможность проведения процесса над Перизат Кайрат в прямом эфире — если соответствующее ходатайство поступит от общественности. Досудебное расследование завершено, участники изучили 109 томов дела, сумма ущерба превышает 3,5 млрд тенге, а арестованное имущество оценивается в 865 млн. Судебные перспективы дела остаются в фокусе внимания СМИ и общества.

Завершается процесс по делу о пожаре в алматинском хостеле, где погибли 13 человек. Подсудимые — директор хостела и подрядчик — выступили с последним словом. Один из них просил о снисхождении из-за пятерых детей, другой отверг причастность, ссылаясь на документы и позицию потерпевших. Ранее прокурор запросил 5 и 4 года лишения свободы соответственно. Заседания неоднократно переносились из-за срывов со стороны адвокатов, суд выносил предупреждения. Приговор ожидается в ближайшее время.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В Костанайской области завершено рассмотрение дела о ДТП, унесшем жизни трех учителей. Водитель фуры, выехавший на встречную полосу, приговорен к 5 годам лишения свободы. Семьям погибших назначена компенсация, а местной полиции вынесено частное постановление: автомобиль, в котором ехали погибшие, оказался праворульным, что запрещено законом.

В Северо-Казахстанской области медсестру признали виновной в халатности после смерти двух детей от пищевого отравления. Женщина не организовала госпитализацию и не уведомила надзорные органы. Суд назначил ей два года лишения свободы и запрет на медицинскую деятельность сроком на три года.

В Караганде завершился громкий процесс по делу о «дарении» новорожденных. Биологическая мать, медсестра и приемные родители обвиняются в передаче двух детей другим семьям сразу после родов — якобы в обмен на 3 млн тенге за каждого ребенка. Обвинение переквалифицировано с «торговли» на «дарение», но прокурор настаивает на тяжкой ответственности. Фигуранты не признают вины, ссылаясь на желание обеспечить детям достойную жизнь вне интернатов. Судебное разбирательство привлекло внимание общественности и поставило под сомнение рамки правового регулирования подобных ситуаций.

На этом фоне председатель Конституционного суда Эльвира Азимова отчиталась о более чем 10,5 тысячи обращений граждан. С начала работы суд принял 400 решений, из них 72 итоговых — по налогам, правам родителей, кассационной защите и другим темам. В числе предложений — уточнение норм об усыновлении, алиментах, наследовании и допуске к госслужбе. Конституционный суд постепенно становится важной площадкой для системного правового анализа и законодательных инициатив.

Культурная неделя: от львиной гривы до «Ла Скала»

Уходящая неделя в Казахстане ознаменовалась важными археологическими открытиями, международным признанием отечественных артистов и восстановлением исторической памяти.

В Уйгурском районе Алматинской области археологи обнаружили редкий золотой перстень сакской эпохи с изображением, сочетающим лицо человека и морду льва. Артефакт найден в кургане Тогызбулак-1 и датируется IV–III веками до нашей эры. Исследователи видят в нем элементы синкретизма и символов, характерных для культуры сакских и, возможно, уйсунских племен. Наряду с перстнем были найдены золотые цепочки, пластины и керамика. Местные власти уже подали заявку на строительство музея, чтобы сохранить уникальные находки и развивать археологический туризм в регионе.

Фото: Миннауки и высшего образования

На международной сцене — сразу две яркие новости. Казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек прошла конкурсный отбор и принята на стажировку в престижную Академию театра «Ла Скала» в Италии. В числе 12 лучших вокалистов, отобранных из более чем 400 кандидатов, она представит Казахстан в одном из самых известных оперных домов мира. Айгерим уже выступила на концерте Хосе Каррераса в Астане и готовится к юбилейному выступлению с Андреа Бочелли в Неаполе.

А казахстанский режиссер Еренбак Тойкенов вошел в число четырех постановщиков, приглашенных в Австрию в рамках оперной академии. Он отметил, что это признание не только его личного творчества, но и потенциала всей казахстанской театральной школы. Среди его будущих проектов — постановка оперы «Так поступают все женщины» в коллаборации с британским режиссером Тимом Клэйдоном.

Тем временем в Литве найдены архивные документы о культурной дипломатии Казахстана.

Материалы хранят сведения о днях казахского кино в Вильнюсе, визите делегации «Казахфильма» в 1975 году, встречах с участием Нурмухана Жантурина и Султана Кожыкова. Обнаружены также уникальные данные об участии литовцев в освоении целины в бывшей Кокчетавской области. Исследование проводила кандидат исторических наук Сауле Сатаева, которая инициировала также будущую совместную фотовыставку, посвященную образу казахских и литовских женщин конца XIX — начала XX века.

Спортивная неделя: золото Азии, шоссейный финиш и четыре финала Данилиной

Эта неделя в Казахстане прошла под знаком рекордов, неожиданных побед и международных достижений.

Главной сенсацией стал триумф казахстанских волейболистов на молодежном чемпионате Азии по пляжному волейболу. Впервые в истории Клим Рюхов и Владислав Мастихин принесли стране золотую медаль, уверенно победив в финале первую сборную Китая. До этого казахстанские команды не поднимались выше второго и третьего места.

Фото: Национальный олимпийский комитет РК

Не менее значимое событие — успех казахстанской дзюдоистки Абибы Абужакыновой. После серебра на чемпионате мира она поднялась на второе место в мировом рейтинге IJF. Казахстан укрепил позиции и в мужском зачете: Гусман Кыргызбаев ворвался в ТОП-10, а Елдос Сметов продолжает удерживать девятую строчку. В мировом рейтинге продвинулись и другие представители сборной, включая Мейирлана Максима, сделавшего рывок на 36 позиций вверх.

На азиатском первенстве по женской борьбе среди спортсменов до 17 лет вьетнамское золото в весе до 61 кг Казахстану принесла Жайдар Мукат.

А в Польше на турнире Konopacka Warsaw Classic легкоатлетка Кристина Овчинникова взяла серебро в прыжках в высоту, уступив только спортсменке из Украины.

Стабильные результаты показали казахстанские теннисисты. Анна Данилина в паре с Марией Боузковой вышла в четвертый подряд финал — на этот раз в Истбурне, Великобритания. В парном рейтинге WTA Данилина занимает девятое место и остается лучшей теннисисткой Казахстана. А вот в мужском разряде Александр Шевченко, вторая ракетка страны, сенсационно уступил британцу на выставочном турнире The Boodles перед стартом Уимблдона. При этом Александр Бублик, первая ракетка Казахстана, также готовится к началу одного из самых престижных турниров сезона.

Тем временем в велоспорте Казахстан собрал урожай медалей на двух фронтах. В Усть-Каменогорске стартовал чемпионат страны по велоспорту на шоссе. Первыми чемпионами в командных гонках стали представители Жетысу — у мужчин и женщин. А за рубежом, на итальянской классике «Джиро делл’Аппеннино», блестящую победу одержал гонщик XDS Astana Team Диего Улисси, проехавший решающие 50 километров в одиночной атаке. Бронзу в гонке взял его напарник по команде Симоне Веласко.

На международной арене Казахстан отличился и в гребле: на турнире в Минске Татьяна Токарницкая и Ольга Шмелева завоевали бронзовую медаль в байдарке-двойке на 500 метров.

Так завершилась насыщенная и результативная неделя, где казахстанские спортсмены укрепили свои позиции на международной арене, доказав: у страны есть потенциал как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.