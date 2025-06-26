Мальчиков начнут вакцинировать от ВПЧ с 2026 года в Казахстане

Он напомнил, что вакцинация девочек от ВПЧ началась с прошлого года. Вакцина направлена на защиту от онкологических заболеваний, в том числе рака шейки матки.

— В части мальчиков, сейчас уже рассматривается этот вопрос. Сегодня мы прорабатываем в рамках Правительства возможность изменения в постановление в части расширения вакцинации среди девочек. Возраст будем увеличивать, это первое. Второе — по вакцинации мальчиков. Предварительно планируется начать эту работу примерно через год, — проинформировал вице-министр.

Напомним, в Казахстане сейчас проходит второй этап вакцинации против ВПЧ. На первом этапе вакцинации было привито почти 140 тысяч детей.