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    13:41, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Мальчиков начнут вакцинировать от ВПЧ с 2026 года в Казахстане

    Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в Сенате сообщил, что со следующего года мальчиков в Казахстане начнут вакцинировать против вируса папилломы человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мальчиков начнут вакцинировать от ВПЧ с 2026 года в Казахстане
    Фото: freepik

    Он напомнил, что вакцинация девочек от ВПЧ началась с прошлого года. Вакцина направлена на защиту от онкологических заболеваний, в том числе рака шейки матки.

    — В части мальчиков, сейчас уже рассматривается этот вопрос. Сегодня мы прорабатываем в рамках Правительства возможность изменения в постановление в части расширения вакцинации среди девочек. Возраст будем увеличивать, это первое. Второе — по вакцинации мальчиков. Предварительно планируется начать эту работу примерно через год, — проинформировал вице-министр.

    Напомним, в Казахстане сейчас проходит второй этап вакцинации против ВПЧ. На первом этапе вакцинации было привито почти 140 тысяч детей. 

    Теги:
    Дети Вакцинация Минздрав РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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